Каким видом спорта можно заняться девушке
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В любом возрасте женщина хочет безупречно выглядеть, иметь хорошую стройную фигуру и здоровый внешний вид.
Но для такого комплекса недостаточно посещать косметолога и различные спа-процедуры. Чтобы добиться такого результата, вам нужно выделить время для регулярных занятий спортом.
Ivona собрала варианты распространенных видов спорта для девушек, которые дарят красоту и здоровье.
Итак, самые популярные женские виды спирта: фигурное катание, плавание и аквааэробика, спортивные танцы, гимнастика, легкая атлетика, теннис, волейбол и велоспорт.
В целом же, регулярный спорт положительно влияет на потенциал женского организма.
Рассмотрим три самых популярных вида спорта среди женщин – теннис, плавание и легкая атлетика.
Эта спортивная игра помогает сбросить лишние килограммы, следить за фигурой и избавиться от стресса и нервных перенапряжений.
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А вот плавание позволяет тренировать и держать в тонусе мышцы тела, выровнять осанку, избавиться от целлюлита. Если же совмещать плавание и акваэробику, то такие нагрузки способствуют избавлению лишних килограммов.
Кстати, для женщин в положении полезно заниматься водными видами спорта. Это повышает выносливость, и помогает легче перенести будущие роды. Главное, заранее проконсультироваться с доктором, который вас наблюдает.
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