Чего категорически не нужно делать, когда вы хотите поддержать близкого, который болеет коронавирусом .

Читай также: Как не паниковать, если вы заболели коронавирусом

В период пандемии особенно нужна поддержка близких. Но, как же правильно поддержать человека, который заразился коронавирусом и «не добить» своими рекомендациями?

Специально для Ivona психолог Владимир Коваленко рассказал, как себя вести в общении с тем, кто сейчас переносит COVID-19.

Как поддержать человека с коронавирусом – советы эксперта freepik.com

Быстрый темп распространения коронавируса ставит перед нами новые вызовы и приводит к тому, что раздражителей становится все больше, а нагрузки, которые нам приходится переносить, невероятно возрастают. COVID-19 появляется рядом с нами и затрагивает нас и наших близких – людей, которые особенно нуждаются в нашей помощи.

Чего точно не нужно делать:

Обвинять человека: «Сам виноват!», «Нужно было тщательнее руки мыть», «А я же говорил…». По законам жанра, обвинение вызывает сопротивление, раздражение, уныние (в зависимости от наличия энергии и прошлого опыта) – так что благодарности не ждите! Не акцентируйте силы и внимание на поиске виноватых. Мы не можем изменить случившегося, но мы можем изменить свое отношение к этому.

Как поддержать человека с коронавирусом – советы эксперта freepik.com

Читай также: Представитель ВОЗ назвал возможную дату начала третьей волны коронавируса

Делать из человека жертву: бедного, несчастного, беспомощного. Это не значит отрицать какие-либо неприятные нам эмоции. Общение должно транслировать уверенность в силу личности. Абсолютно беспомощны только младенцы. Человек может какое-то время чувствовать разочарование и бессилие, но не нужно его вызывать (стимулировать) своими словами или действиями.

Преувеличивать случившиеся (катастрофизировать). «Какой ужас!» «Кошмар!» «А вот сосед моей двоюродной сестры по маме недавно умер от этого… боже, как отмучился…».

Обесценивать то, что чувствует человек в данный момент. Не говорите человеку: «Ой, да выбрось это из головы», «Не думай об этом», «Да что за ерунда, подумаешь…» Не игнорируйте и не отрицайте чувства человека, пытаясь сказать что-то положительное вроде: «А ты не так уж и плохо выглядишь», «Так температура же совсем маленькая, это несерьезно».

Как поддержать человека с коронавирусом – советы эксперта freepik.com

Вместо этого:

Читай также: Каким видом спорта можно заняться девушке Демонстрируйте принятие . Все эмоции имеют свое значение, важно чтобы был человек с которым можно прожить отрицание, злость, обиду, грусть, слабость и чувствовать себя защищенным. Слушайте . Дайте возможность человеку выразить свои чувства, принимать их такими, какие они есть. Не спорьте и не пытайтесь доказать свое мнение.

. Все эмоции имеют свое значение, важно чтобы был человек с которым можно прожить отрицание, злость, обиду, грусть, слабость и чувствовать себя защищенным. . Дайте возможность человеку выразить свои чувства, принимать их такими, какие они есть. Не спорьте и не пытайтесь доказать свое мнение. Будьте рядом и уважайте потребность каждого человека на уединение и личное пространство. «Ты важен мне. Как я могу тебе помочь? Если тебе будет нужна какая-то помощь и поддержка – я всегда рядом / на связи».

Как поддержать человека с коронавирусом – советы эксперта freepik.com

Читай также: Польза и вред йоги для женского организма – мнение эксперта Отвечайте на вопросы и давайте советы , только если вас об этом просят ! Современный мир не страдает от дефицита информации, скорее наоборот – ее переизбыток может вызывать усталость, раздражение и нарастание тревоги. «Причиняем добро» - только по запросу! Никто не может предоставить стопроцентных инструкций относительно того, как избежать заболевания или как выжить, если заболеешь.

, ! Современный мир не страдает от дефицита информации, скорее наоборот – ее переизбыток может вызывать усталость, раздражение и нарастание тревоги. «Причиняем добро» - только по запросу! Никто не может предоставить стопроцентных инструкций относительно того, как избежать заболевания или как выжить, если заболеешь. Поддерживайте свою эмоциональную стабильность. Если оба человека тревожатся одинаково сильно, они только подпитывают тревогу друг друга. Поэтому важно, чтобы вы были в ресурсном состоянии. Разделяя чувства человека, вы даете ему поддержку, но рационально, трезво отдаете себе отчет в том, что происходит и что надо делать. Поймите, что именно вас смущает или пугает. Узнайте больше о том, как защитить себя. Как вы можете себя поддерживать через действия, мысли, окружения.

Как поддержать человека с коронавирусом – советы эксперта freepik.com

Читай также: Можно ли есть перед сном - мнение экспертов Используйте корректные термины : COVID-19, люди, которые болеют COVID-19; люди, которые лечатся от COVID-19; Не используйте словосочетаний: «уханьский/китайский/азиатский вирус», «жертвы вируса/ чумы; апокалипсис; переносчики, заразные и тому подобное». Такие формулировки ориентируют на агрессию, стигматизацию и усиливают негативные переживания.

: COVID-19, люди, которые болеют COVID-19; люди, которые лечатся от COVID-19; Не используйте словосочетаний: «уханьский/китайский/азиатский вирус», «жертвы вируса/ чумы; апокалипсис; переносчики, заразные и тому подобное». Такие формулировки ориентируют на агрессию, стигматизацию и усиливают негативные переживания. После прохождения стадии отрицания, можете прейти к ресурсам и планам на будущее. Вспомните ситуации большой неопределенности, в которых вы уже оказывались, — и то, как с ними справлялись, что помогло: люди, книги, фильмы, хобби. Если чувствуете потребность - не бойтесь обратиться к психологу. Это абсолютно нормально — а в такой ситуации, как сейчас, тем более.

Как поддержать человека с коронавирусом – советы эксперта freepik.com

Читай также: В чем разница между белыми и коричневыми яйцами

Помните, что жизнь – непредсказуема, и всегда есть шанс, что произойдет что-то, чего мы не учли. Заболеть на COVID-19 - это не признак «плохого стиля» жизни или «своей неправильности». Это законы развития и распространения эпидемии. Не стоит обременять себя дополнительными чувством стыда и вины. В условиях пандемии внимание к состоянию друг друга является ключевым фактором. Любовь и забота к себе - со своей стороны или со стороны близких людей - являются основополагающими вещами в процессе выздоровления, позволяющие мобилизовать ресурсы личности.

Как поддержать человека с коронавирусом – советы эксперта freepik.com

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.