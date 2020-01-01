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Представитель ВОЗ назвал возможную дату начала третьей волны коронавируса

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Когда ждать третью волну эпидемии COVID-19.
Представитель ВОЗ назвал возможную дату начала третьей волны коронавируса
Представитель ВОЗ назвал возможную дату начала третьей волны коронавируса
freepik.com

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Официальный представитель Всемирной Организации Здравоохранения по борьбе с коронавирусом Дэвид Набарро считает, что скоро Европу может накрыть третья волна пандемии. Об этом сообщает издание Solothurner Zeitung.

По мнению специального посланника ВОЗ, третья волна коронавируса возможно охватит европейские страны в первые месяцы 2021 года.

Представитель ВОЗ назвал возможную дату начала третьей волны коронавируса
Представитель ВОЗ назвал возможную дату начала третьей волны коронавируса
freepik.com
Дэвид Набарро утверждает, что большинство стран Европы не сделали все для того, чтобы устранить проблему с инфраструктурой летом, поэтому сейчас они столкнулись со второй волной коронавируса.

Кстати, ранее Ivona рассказывала, как украинцам сдать бесплатно тест на COVID-19, а также о том, какие завтраки помогут справиться с тревогой в период пандемии.

Представитель ВОЗ назвал возможную дату начала третьей волны коронавируса
Представитель ВОЗ назвал возможную дату начала третьей волны коронавируса
freepik.com

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Теги: коронавирус, пандемия, COVID-19
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Источник: Ivonа bigmir)net

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