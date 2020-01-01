Представитель ВОЗ назвал возможную дату начала третьей волны коронавируса
Когда ждать третью волну эпидемии COVID-19.
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Официальный представитель Всемирной Организации Здравоохранения по борьбе с коронавирусом Дэвид Набарро считает, что скоро Европу может накрыть третья волна пандемии. Об этом сообщает издание Solothurner Zeitung.
По мнению специального посланника ВОЗ, третья волна коронавируса возможно охватит европейские страны в первые месяцы 2021 года.
Кстати, ранее Ivona рассказывала, как украинцам сдать бесплатно тест на COVID-19, а также о том, какие завтраки помогут справиться с тревогой в период пандемии.
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