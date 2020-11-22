Ученые назвали способ, как снизить риск заражения коронавирусом
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Как сообщает издание Daily Mail, представители Британской службы здравоохранения сделали заявление, как минимизировать риск подхватить коронавирус.
Ученые уверены, что для профилактики коронавируса нужно регулярно проветривать помещение. Если придерживаться этого простого способа, то велика вероятность сократить риск заражения опасной инфекцией почти до 70%.
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Конечно, в первую очередь, это касается мест, где собирается много людей. Но дома тоже важно проветривать: можно открывать окно или дверь на балкон. На это время пусть ваши домочадцы перейдут в другую комнату.
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Полная версия правил
Да, вентиляция снижает концентрацию вируса в воздухе, и именно поэтому нету особой разницы между общественным транспортом в час пик и такси.
Сейчас звездное время тех, у кого личное авто.