Научные сотрудники из Британии озвучили простой способ снизить риск заражения COVID-19.

Читай также: Названы лучшие средства против стресса

Как сообщает издание Daily Mail, представители Британской службы здравоохранения сделали заявление, как минимизировать риск подхватить коронавирус.

Ученые уверены, что для профилактики коронавируса нужно регулярно проветривать помещение. Если придерживаться этого простого способа, то велика вероятность сократить риск заражения опасной инфекцией почти до 70%.

Ученые назвали способ, как снизить риск заражения коронавирусом freepik.com

Медицинские работники обеспокоены тем, что в связи с приходом зимних холодов люди будут больше времени проводить в закрытых помещениях, как правило, с плохой вентиляцией, и это увеличит риски заражения.

Ученые назвали способ, как снизить риск заражения коронавирусом freepik.com

Чем чаще вы открываете окно, тем больше впускаете свежий воздух, таким образом провоцируете перемещение воздушных потоков. Свежие воздушные массы выносят на улицу вредные аэрозоли и не позволяют бактериям и вирусам задерживаться в помещениях.

Ученые назвали способ, как снизить риск заражения коронавирусом freepik.com

Читай также: Как погода влияет на COVID-19 и чего ждать от нынешней зимы - мнение экспертов

Конечно, в первую очередь, это касается мест, где собирается много людей. Но дома тоже важно проветривать: можно открывать окно или дверь на балкон. На это время пусть ваши домочадцы перейдут в другую комнату.

Напоминаем, что украинцы могут сдать бесплатно тест на COVID-19: в каких случаях и куда обращаться – читайте в нашем материале.

Ученые назвали способ, как снизить риск заражения коронавирусом freepik.com

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.