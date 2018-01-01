Как украинцам сдать бесплатный тест на коронавирус
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Чиновник записал видеообращение, в котором подробно отметил, что нужно делать в случае появления первых признаков недуга.
Оставайтесь дома, не идите на работу, учебу, не посещайте общественные места. Позвоните своему семейному врачу, сообщите ему о симптомах болезни, а также все детали, которые считаете нужным сообщить. Далее слушайте рекомендации своего врача и ни в коем случае не занимайтесь самолечением, особенно – не назначайте себе терапию антибиотиками, - сказал Виктор Ляшко.
Поверьте, сейчас все не так, как говорят на политических ток-шоу. Государство профинансировало работу мобильных бригад, - заявил санврач.
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Если вы еще не заключили декларацию с семейным врачом, не откладывайте эту несложную процедуру на потом.
Ранее Ivona рассказывала, как правильно оформить этот документ. По всем дополнительным вопросом можно обращаться на круглосуточную горячую линию МОЗ по вопросам COVID-19: короткий номер 16 77 или 0 800 602 019.
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