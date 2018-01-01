Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал пошаговые действия, если у вас подозрение на коронавирусную инфекцию.

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Чиновник записал видеообращение, в котором подробно отметил, что нужно делать в случае появления первых признаков недуга.

Оставайтесь дома, не идите на работу, учебу, не посещайте общественные места. Позвоните своему семейному врачу, сообщите ему о симптомах болезни, а также все детали, которые считаете нужным сообщить. Далее слушайте рекомендации своего врача и ни в коем случае не занимайтесь самолечением, особенно – не назначайте себе терапию антибиотиками, - сказал Виктор Ляшко.

Как украинцам сдать бесплатный тест на коронавирус freepik.com

Поверьте, сейчас все не так, как говорят на политических ток-шоу. Государство профинансировало работу мобильных бригад, - заявил санврач.

На дом к пациенту приедет мобильная бригада, которая и проведет бесплатный тест на коронавирус. После забора анализа, материалы передадут в лабораторию, а о результатах теста пациенту сообщат на электронную почту или по смс-сообщению.

Как украинцам сдать бесплатный тест на коронавирус freepik.com

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Если вы еще не заключили декларацию с семейным врачом, не откладывайте эту несложную процедуру на потом.

Ранее Ivona рассказывала, как правильно оформить этот документ. По всем дополнительным вопросом можно обращаться на круглосуточную горячую линию МОЗ по вопросам COVID-19: короткий номер 16 77 или 0 800 602 019.

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