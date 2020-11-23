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Владимир Зеленский вылечился от COVID-19

Комментариев: 5
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил негативный тест на коронавирус.
Владимир Зеленский вылечился от COVID-19
Владимир Зеленский вылечился от COVID-19
instagram.com/zelenskiy_official

В понедельник, 9 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заразился коронавирусом. Политик продолжил выполнять свои обязанности на самоизоляции.

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А спустя две недели, 23 ноября, глава нашего государства получил негативный тест на COVID-19 и вернулся на работу в офис. Об этом Зеленский рассказал на своих страницах в Facebook и Instagram. К своему посту президент добавил видеообращение, где поблагодарил всех за поддержку.

“У мене, нарешті, негативний результат тесту на коронавірус. Маємо розуміти нові ризики і максимально себе берегти. Як і розуміти, що обов’язковими зараз є медичні маски, самоізоляція, соціальна дистанція, збалансовані вітамінні програми, спортивний режим. Усе це вкрай важливо, і все це разом дає нам надію. Так чи інакше, відсьогодні я вже на роботі. День буде насиченим, але я дуже радий зануритися в роботу у звичайному режимі“, - написал Зеленский.

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Теги: Владимир Зеленский
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (5)
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КоляТашлинков    23.11.2020, 16:26
Оценка:  -22
КоляТашлинков
А был ли ковид у него вообще?
птицелов    23.11.2020, 15:57
Оценка:  +2
птицелов
ну і морда у вови))))) вова походу в зал перестав ходить))))
гость  (аноним)  23.11.2020, 15:33
Оценка:  0
гость
Володя, какие лекарства так быстро вылечили?
CCS    23.11.2020, 15:22
Оценка:  +9
CCS
Можемо щиро пишатись Зеленським, бо це перший випадок (!!!) в світі, коли після Ковіду людина не втратила вагу, а значно її набрала! Вітаємо з тим, що в цьому випадку ми стали першими!!! Може, вивчення науковцями цього феномену дозволить перемогти Коронавірус раніше за всі російські вакцини!
"Дякую! Дуже дякую!"
LERMI_    23.11.2020, 15:43
Оценка:  +4
LERMI_
ай маладец! вилічився б краще від до.вбоєбізму!
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