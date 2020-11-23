Владимир Зеленский вылечился от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил негативный тест на коронавирус.

В понедельник, 9 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заразился коронавирусом. Политик продолжил выполнять свои обязанности на самоизоляции.

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А спустя две недели, 23 ноября, глава нашего государства получил негативный тест на COVID-19 и вернулся на работу в офис. Об этом Зеленский рассказал на своих страницах в Facebook и Instagram. К своему посту президент добавил видеообращение, где поблагодарил всех за поддержку.

“У мене, нарешті, негативний результат тесту на коронавірус. Маємо розуміти нові ризики і максимально себе берегти. Як і розуміти, що обов’язковими зараз є медичні маски, самоізоляція, соціальна дистанція, збалансовані вітамінні програми, спортивний режим. Усе це вкрай важливо, і все це разом дає нам надію. Так чи інакше, відсьогодні я вже на роботі. День буде насиченим, але я дуже радий зануритися в роботу у звичайному режимі“, - написал Зеленский.

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