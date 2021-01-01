Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Какие продукты укрепят иммунитет в период пандемии

Комментариев: 0
Врач рассказал, какие продукты нужно включить в свой рацион в период пандемии .
Какие продукты укрепят иммунитет в период пандемии
Какие продукты укрепят иммунитет в период пандемии
freepik.com

Читай также: Где встретить Новый год 2021 в Украине и за границей

Многие сейчас задаются вопросом: какие овощи и фрукты включить в свой ежедневный рацион, чтобы укрепить иммунитет в период коронавируса.

По мнению врача-диетолога Веры Шарошкиной, от вирусов защищают продукты богатые на витамин С.

Какие продукты укрепят иммунитет в период пандемии
Какие продукты укрепят иммунитет в период пандемии
freepik.com
К ним можно отнести: сладкий перец, квашеную капусту, цветную капусту, брокколи, киви и цитрусовые. Но при условии отсутствия аллергии. 

Также диетолог считает, что для борьбы с вирусами необходим витамин D. Он встречается в морской рыбе, яйцах и молочных продуктах. 

Читай также: Как похудеть с помощью арахиса

К этому набору нужно добавить еще продукты с высоким содержанием цинка, его можно встретить в мясе, сыре, свекле и в морепродуктах. Свеклу рекомендуется запекать.

Полезный рацион, который поддержит иммунную систему и усилит сопротивляемость различным вирусам, должен включать за неделю до 30 наименований овощей, фруктов и блюд с перечисленными продуктами. 

Какие продукты укрепят иммунитет в период пандемии
Какие продукты укрепят иммунитет в период пандемии
freepik.com

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: питание, пандемия, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь