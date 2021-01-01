Врач рассказал, какие продукты нужно включить в свой рацион в период пандемии .

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Многие сейчас задаются вопросом: какие овощи и фрукты включить в свой ежедневный рацион, чтобы укрепить иммунитет в период коронавируса.

По мнению врача-диетолога Веры Шарошкиной, от вирусов защищают продукты богатые на витамин С.

Какие продукты укрепят иммунитет в период пандемии freepik.com

К ним можно отнести: сладкий перец, квашеную капусту, цветную капусту, брокколи, киви и цитрусовые. Но при условии отсутствия аллергии.

Также диетолог считает, что для борьбы с вирусами необходим витамин D. Он встречается в морской рыбе, яйцах и молочных продуктах.

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К этому набору нужно добавить еще продукты с высоким содержанием цинка, его можно встретить в мясе, сыре, свекле и в морепродуктах. Свеклу рекомендуется запекать.

Полезный рацион, который поддержит иммунную систему и усилит сопротивляемость различным вирусам, должен включать за неделю до 30 наименований овощей, фруктов и блюд с перечисленными продуктами.

Какие продукты укрепят иммунитет в период пандемии freepik.com

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