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Названы завтраки, которые помогут справиться с тревогой в период пандемии

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Врачи рассказали, какие блюда очень важно включать в утренний прием пищи, чтобы справиться со стрессами .
Названы завтраки, которые помогут справиться с тревогой в период пандемии
Названы завтраки, которые помогут справиться с тревогой в период пандемии
freepik.com

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Американское интернет-издание Huffington Post опубликовало информацию о полезных завтраках, которые помогают справиться со стрессом.

Сейчас, в период пандемии, особенно важно поддерживать иммунитет и защитить свое здоровье от беспокойств и тревог.

Своим мнение о полезных блюдах для утреннего приема пищи озвучили диетолог Майя Феллер и врач Саманта Элкриф.

Названы завтраки, которые помогут справиться с тревогой в период пандемии
Названы завтраки, которые помогут справиться с тревогой в период пандемии
freepik.com
Специалист Феллер уверяет, что авокадо является одним из лучших продуктов для здорового завтрака. Диетолог советует сделать с ним бутерброд с добавлением тмина, черного перца и соли или запечь авокадо с яйцом.

Названы завтраки, которые помогут справиться с тревогой в период пандемии
Названы завтраки, которые помогут справиться с тревогой в период пандемии
freepik.com
Эксперты считают, что яйца категорически нельзя исключить из завтрака. Забывая про этот натуральный продукт, мы лишаем себя холина и цинка, а ведь эти вещества способствуют понижению тревожности. По мнению врачей, благодаря тому, что в паре яиц содержится 12 граммов белка, этого вполне хватает для улучшения уровня сахара в крови.

Названы завтраки, которые помогут справиться с тревогой в период пандемии
Названы завтраки, которые помогут справиться с тревогой в период пандемии
freepik.com
Также Феллер и Элкриф предлагают разнообразить утреннее меню йогуртами, например греческим или скиром, лососем и другой жирной рыбой. Рыба содержит омега-3 -ненасыщенные жирные кислоты, которые ослабляют симптомы тревожности. Кроме этого, для завтрака будут полезны блюда с ягодами, они, кстати, богаты на витамин C.

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Теги: завтрак, стресс, правильное питание, коронавирус
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Источник: Ivonа bigmir)net

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