Врачи рассказали, какие блюда очень важно включать в утренний прием пищи, чтобы справиться со стрессами .

Названы завтраки, которые помогут справиться с тревогой в период пандемии freepik.com

Читай также: Правда ли, что спать без подушки полезно для здоровья

Американское интернет-издание Huffington Post опубликовало информацию о полезных завтраках, которые помогают справиться со стрессом.

Сейчас, в период пандемии, особенно важно поддерживать иммунитет и защитить свое здоровье от беспокойств и тревог.

Своим мнение о полезных блюдах для утреннего приема пищи озвучили диетолог Майя Феллер и врач Саманта Элкриф.

Названы завтраки, которые помогут справиться с тревогой в период пандемии freepik.com

Специалист Феллер уверяет, что авокадо является одним из лучших продуктов для здорового завтрака. Диетолог советует сделать с ним бутерброд с добавлением тмина, черного перца и соли или запечь авокадо с яйцом.

Названы завтраки, которые помогут справиться с тревогой в период пандемии freepik.com

Эксперты считают, что яйца категорически нельзя исключить из завтрака. Забывая про этот натуральный продукт, мы лишаем себя холина и цинка, а ведь эти вещества способствуют понижению тревожности. По мнению врачей, благодаря тому, что в паре яиц содержится 12 граммов белка, этого вполне хватает для улучшения уровня сахара в крови.

Названы завтраки, которые помогут справиться с тревогой в период пандемии freepik.com

Также Феллер и Элкриф предлагают разнообразить утреннее меню йогуртами, например греческим или скиром, лососем и другой жирной рыбой. Рыба содержит омега-3 -ненасыщенные жирные кислоты, которые ослабляют симптомы тревожности. Кроме этого, для завтрака будут полезны блюда с ягодами, они, кстати, богаты на витамин C.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.