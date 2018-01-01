Британские ученые сказали, какие продукты повышают либидо .

Ученые назвали продукты, которые влияют на половую жизнь freepik.com

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Научное издание ScienceDirect сообщает, что профессора из отдела урологии Калифорнийского университета в Ирвайне определили, какие продукты влияют на половую жизнь и повышают либидо.

Ученые во главе с профессором Фаизалом Яфи изучили состояние здоровья 271 мужчины, которые с июля 2018 года по май 2019-го обращались в клинику с жалобами на сбои в половой сфере.

Каждый мужчина заполнил анкету, где сообщил о своем питании, здоровье и образе жизни. Интересно, что 65% человек описали свой рацион как «обычный», остальная часть придерживалась диет. Некоторые из них исключали из своего рациона консервы и полуфабрикаты.

Ученые назвали продукты, которые влияют на половую жизнь freepik.com

Научные сотрудники отметили, что часть мужчин, которые придерживаются здорового питания, реже жалуются на проблемы с эрекцией. Исследователи добавили, что органическая диета улучшает самочувствие и обеспечивает приток энергии — это значительно повышает либидо.

Профессора Калифорнийского университета также годом ранее проводили еще одно интересное исследование, где выясняли связь женского либидо с питанием.

Ученые назвали продукты, которые влияют на половую жизнь freepik.com

Ученые обратили внимание на западный рацион: они пришли к общему мнению, что его нельзя назвать здоровым. В нем много жареного, плохих жиров и продуктов, обработанных промышленным способом. Совсем иное мнение ученые высказывают о средиземноморской диете, где много овощей, рыбы, цельного зерна.

Ученые назвали продукты, которые влияют на половую жизнь freepik.com

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Для хорошей работы половой функции мужчинам нужно есть семечки тыквы, кунжут, красное мясо. Дефицит фолиевой кислоты вызывает у мужчин проблемы в сексе, поэтому обязательно рацион стоит разнообразить бобовыми, печенью, нутом и кукурузой. Также будет полезно кофе, гранат и имбирь, но в меру.

Для женской половой жизни рекомендуется следующие полезные продукты: свежие овощи, фрукты, зелень, рыба, морепродукты, белый хлеб, паста, рис, красное вино, оливковое масло и оливки.

Ученые назвали продукты, которые влияют на половую жизнь freepik.com

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