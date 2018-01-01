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Ученые назвали продукты, которые влияют на половую жизнь

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Британские ученые сказали, какие продукты повышают либидо .
Ученые назвали продукты, которые влияют на половую жизнь
Ученые назвали продукты, которые влияют на половую жизнь
freepik.com

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Научное издание ScienceDirect сообщает, что профессора из отдела урологии Калифорнийского университета в Ирвайне определили, какие продукты влияют на половую жизнь и повышают либидо.

Ученые во главе с профессором Фаизалом Яфи изучили состояние здоровья 271 мужчины, которые с июля 2018 года по май 2019-го обращались в клинику с жалобами на сбои в половой сфере.

Каждый мужчина заполнил анкету, где сообщил о своем питании, здоровье и образе жизни. Интересно, что 65% человек описали свой рацион как «обычный», остальная часть придерживалась диет. Некоторые из них исключали из своего рациона консервы и полуфабрикаты.

Ученые назвали продукты, которые влияют на половую жизнь
Ученые назвали продукты, которые влияют на половую жизнь
freepik.com
Научные сотрудники отметили, что часть мужчин, которые придерживаются здорового питания, реже жалуются на проблемы с эрекцией. Исследователи добавили, что органическая диета улучшает самочувствие и обеспечивает приток энергии — это значительно повышает либидо.

Профессора Калифорнийского университета также годом ранее проводили еще одно интересное исследование, где выясняли связь женского либидо с питанием.

Ученые назвали продукты, которые влияют на половую жизнь
Ученые назвали продукты, которые влияют на половую жизнь
freepik.com
Ученые обратили внимание на западный рацион: они пришли к общему мнению, что его нельзя назвать здоровым. В нем много жареного, плохих жиров и продуктов, обработанных промышленным способом. Совсем иное мнение ученые высказывают о средиземноморской диете, где много овощей, рыбы, цельного зерна.

Ученые назвали продукты, которые влияют на половую жизнь
Ученые назвали продукты, которые влияют на половую жизнь
freepik.com

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Для хорошей работы половой функции мужчинам нужно есть семечки тыквы, кунжут, красное мясо. Дефицит фолиевой кислоты вызывает у мужчин проблемы в сексе, поэтому обязательно рацион стоит разнообразить бобовыми, печенью, нутом и кукурузой. Также будет полезно кофе, гранат и имбирь, но в меру.

Для женской половой жизни рекомендуется следующие полезные продукты: свежие овощи, фрукты, зелень, рыба, морепродукты, белый хлеб, паста, рис, красное вино, оливковое масло и оливки.

Ученые назвали продукты, которые влияют на половую жизнь
Ученые назвали продукты, которые влияют на половую жизнь
freepik.com

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Теги: полезные продукты, либидо, половая жизнь
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Источник: Ivonа bigmir)net

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