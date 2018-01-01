Ученые назвали продукты, которые влияют на половую жизнь
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Научное издание ScienceDirect сообщает, что профессора из отдела урологии Калифорнийского университета в Ирвайне определили, какие продукты влияют на половую жизнь и повышают либидо.
Ученые во главе с профессором Фаизалом Яфи изучили состояние здоровья 271 мужчины, которые с июля 2018 года по май 2019-го обращались в клинику с жалобами на сбои в половой сфере.
Каждый мужчина заполнил анкету, где сообщил о своем питании, здоровье и образе жизни. Интересно, что 65% человек описали свой рацион как «обычный», остальная часть придерживалась диет. Некоторые из них исключали из своего рациона консервы и полуфабрикаты.
Профессора Калифорнийского университета также годом ранее проводили еще одно интересное исследование, где выясняли связь женского либидо с питанием.
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Для хорошей работы половой функции мужчинам нужно есть семечки тыквы, кунжут, красное мясо. Дефицит фолиевой кислоты вызывает у мужчин проблемы в сексе, поэтому обязательно рацион стоит разнообразить бобовыми, печенью, нутом и кукурузой. Также будет полезно кофе, гранат и имбирь, но в меру.
Для женской половой жизни рекомендуется следующие полезные продукты: свежие овощи, фрукты, зелень, рыба, морепродукты, белый хлеб, паста, рис, красное вино, оливковое масло и оливки.
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