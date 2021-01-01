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В чем разница между белыми и коричневыми яйцами

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Ivona расскажет, чем отличаются коричневые и белые яйца, а также, какие из них стоят дороже, и почему .
В чем разница между белыми и коричневыми яйцами
В чем разница между белыми и коричневыми яйцами
freepik.com

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Многие хозяйки задаются вопросом: какие куриные яйца полезнее - белые или коричневые?

Некоторые считают, что коричневые яйца питательнее и натуральнее. А вот белые яйца обладают лучшими вкусовыми качествами и чище.

В чем разница между белыми и коричневыми яйцами
В чем разница между белыми и коричневыми яйцами
freepik.com
Спешим вас уверить, цвет яиц зависит от породы курицы. Коричневые яйца откладывают несушки с красным и коричневым оперением. Белые куры несут яйца с белой скорлупой.

В чем разница между белыми и коричневыми яйцами
В чем разница между белыми и коричневыми яйцами
freepik.com

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Кроме всем известных цветов, есть еще яйца сине-голубого цвета. Такие «экзотические» яйца практически не встречаются на полках в отечественных супермаркетах.

Важно знать, что какого бы окраса не была скорлупа яиц – это никак не будет влиять на вкус и качество данного продукта.  

В чем разница между белыми и коричневыми яйцами
В чем разница между белыми и коричневыми яйцами
freepik.com
Интересный факт: коричневые яйца стоят дороже, чем белые. Это связано с тем, что пестрых и коричневых кур фермерам дороже содержать, корма им требуется больше, потому что эта порода намного крупнее.

В чем разница между белыми и коричневыми яйцами
В чем разница между белыми и коричневыми яйцами
freepik.com
Кстати, кондитеры считают, что коричневые яйца лучше всего подходят для выпечки. Многие диетологи советуют обязательно включать в утренний рацион приема пищи - яйца, и брать во внимание разницу в окрасе скорлупы совершенно не стоит. 

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Теги: яйца, здоровое питание
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Источник: Ivonа bigmir)net

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