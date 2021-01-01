В чем разница между белыми и коричневыми яйцами
Читай также: Ученые выяснили, сколько яиц можно съедать в день
Многие хозяйки задаются вопросом: какие куриные яйца полезнее - белые или коричневые?
Некоторые считают, что коричневые яйца питательнее и натуральнее. А вот белые яйца обладают лучшими вкусовыми качествами и чище.
Читай также: Какие продукты отвечают за красоту груди
Кроме всем известных цветов, есть еще яйца сине-голубого цвета. Такие «экзотические» яйца практически не встречаются на полках в отечественных супермаркетах.
Важно знать, что какого бы окраса не была скорлупа яиц – это никак не будет влиять на вкус и качество данного продукта.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Вы неправильно моете посуду: какие самые распространенные ошибки
- Что будет, если исключить из своего рациона мясо
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил