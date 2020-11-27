"Нет сил!": Наталка Денисенко снова получила позитивный тест на коронавирус

Актриса Наталка Денисенко сообщила фанам, что, несмотря на хорошее самочувствие после двух недель болезни, она снова получила позитивный тест на COVID-19.

В конце прошлой недели звезда сериала “Крепостная“, украинская актриса Наталка Денисенко призналась, что она, ее муж Андрей Фединчик и ее 62-летняя мама болеют тяжелой формой коронавируса. 3-летний сын телезвезды также заразился, однако у малыша уже нет никаких симптомов и осложнений.

Читай также: 51-летний Мэттью Перри позвал замуж 29-летнюю возлюбленную

А в четверг, 26 ноября, знаменитость разместила эмоциональный пост в Инстаграм, в котором заявила, что устала бороться с COVID-19. Наталка рассказала, что, несмотря на хорошее самочувствие, она снова получила позитивный тест.

“Нет Сил. Вчера утром я сдала повторный плр-тест спустя 14 дней болезни 👑 Уже 3 дня я чувствовала себя хорошо, и каждый из этих дней все лучше и лучше 🌱🙏 Я была уверенна что тест покажет что все позади! Но тест оказался позитивный. Как???? Сколько тестов и через какое время надо сдать??? Говорят что может и 30 дней и несколько месяцев....???? Агрессия, гнев, страх, бессилие... Вот такой спектр эмоций! Потому что уже просто нет сил! Потому что я не хочу быть Жертвой, а хочу быть Творцом своей жизни!“, - поделилась эмоциями актриса.

Читай также: “Мыла полы и приносила кофе“: Ольга Фреймут впервые рассказала о жизни в Лондоне

Денисенко призналась, что последние 10 дней из-за болезни была в полном отчаянии. Однако именно во время самоизоляции артистка поняла, насколько прекрасна жизнь.

“Знаете, в жизни бывают болезни и страшнее, и ситуации похуже... Но когда узнаешь как это, когда очень херово, когда нет возможности нормально дышать, ходить, есть, наслаждаться, работать, только тогда ты осознаешь как же прекрасна Жизнь! Наталка, которая всегда верит в лучшее, с супер позитивом и уверенностью в счастье завтрашнего дня, вчера и последние дней 10 была в полном отчаянии. Я из-за этого вируса совсем забыла кто Я и что Я делаю в этом Мире! Так хочу и выбираю своё #счастьемирлюбовь!!!“, - написала Наталка.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: