Не только при COVID-19: в каких еще случаях можно потерять обоняние
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Вы не чувствуете запахов и вкусов? Не спешите себе ставить диагноз, что вы заразились коронавирусом. Сразу, кстати, обращайтесь к семейному врачу.
Потеря обоняния (аносмия) встречается еще в других заболеваниях – подробнее в нашем материале.
- Простудные заболевания
- Хронические заболевания
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С проблемой потери обоняния могут столкнуться люди, у которых диагноз: хронический гайморит или ринит. Как и при простудных заболеваниях рецепторы пропадают из-за воспалительных процессов в носовой полости, а вкусы и запахи возвращаются после устранения заболевания.
- Бытовые причины
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