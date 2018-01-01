Польза и вред йоги для женского организма – мнение экспертаЭксклюзив
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Специально для Ivona о йоге и всех ее тонкостях рассказала инструктор по йоге и медитации, астролог, персональный ментор Анна Михайлова.
Йога - универсальная и популярная практика, о ней можно говорить бесконечно.
Помимо гибкости, пластичности, женственности, которые сразу же бросаются в глаза, йога работает на значительно более глубоком уровне, в том числе и на уровне тела, хотя далеко не всегда упражнения кажутся сложными, оценивая их с позиции наблюдателя. И даже, казалось бы, простые формы, имеют ряд показаний, точную технику выполнения и ряд своих противопоказаний.
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К сожалению, безопасной практику йоги нельзя назвать, чаще всего под удар попадает центр нашего здоровья - позвоночник. К счастью, есть направления школ йоги, где этому уделяют особое внимание и практикуют то, что называется корректным подходом к позвоночнику, где исключены такие виды подвижности, как скручивания позвоночника, глубокие прогибы назад, ассиметричные наклоны в сторону и вариации опасных перевернутых поз, например, стойки на голове или в так называемой «березке». Все эти виды подвижности являются опасными, а некоторые напрямую вредными для здоровья нашего позвоночника.
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Часть йогических практик сейчас стали особенно популярны среди девушек, особенно стремящихся похудеть или вернуться в форму после родов. Это разные упражнения, основанные на вакуумном втягивании живота. Польза этих упражнений бесспорна, но очень немногие знают внушительный список противопоказаний к этим практикам, что в результате может привести к очень неприятным последствиям в виде проблем со здоровьем.
- Внимательно выбирайте инструктора и всегда задавайте вопросы;
- Начинать практику можно в любом возрасте и вопреки проблемам со здоровьем, важно только учесть ваши особенности для получения максимальной пользы от практики;
- Воздержитесь от экстремальных форм самовыражения в виде скручиваний, стоек на голове и остальных цирковых трюков, не имеющих никакого отношения к укреплению здоровья вашего тела;
- Никогда не терпите боль и не превозмогайте ее;
- Воздержитесь от практики в первые 4-6 месяцев после родов, особенно это касается работы с мышцами живота, тазового дна и внутренними органами.
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