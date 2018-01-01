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Польза и вред йоги для женского организма – мнение экспертаЭксклюзив

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Йога поможет привести себя в форму, но с ней нужно быть осторожным, почему - рассказывает опытный инструктор по йоге из Канады .
Польза и вред йоги для женского организма
Польза и вред йоги для женского организма
freepik.com

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Специально для Ivona о йоге и всех ее тонкостях рассказала инструктор по йоге и медитации, астролог, персональный ментор Анна Михайлова.

Йога - универсальная и популярная практика, о ней можно говорить бесконечно.

Инструктор йоги и медитации, астролог, персональный ментор Анна Михайлова
Инструктор йоги и медитации, астролог, персональный ментор Анна Михайлова
https://www.instagram.com/annatma.zen/
Йога - прекрасный инструмент, который позволяет достаточно нежно привести себя в форму, поддерживать здоровый образ жизни, успокоить ум, а также соприкоснуться с чем-то более тонким, возвышенным и волшебным – это если вам очень повезло с инструктором.

Помимо гибкости, пластичности, женственности, которые сразу же бросаются в глаза, йога работает на значительно более глубоком уровне, в том числе и на уровне тела, хотя далеко не всегда упражнения кажутся сложными, оценивая их с позиции наблюдателя. И даже, казалось бы, простые формы, имеют ряд показаний, точную технику выполнения и ряд своих противопоказаний.

Польза и вред йоги для женского организма
Польза и вред йоги для женского организма
freepik.com

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К сожалению, безопасной практику йоги нельзя назвать, чаще всего под удар попадает центр нашего здоровья - позвоночник. К счастью, есть направления школ йоги, где этому уделяют особое внимание и практикуют то, что называется корректным подходом к позвоночнику, где исключены такие виды подвижности, как скручивания позвоночника, глубокие прогибы назад, ассиметричные наклоны в сторону и вариации опасных перевернутых поз, например, стойки на голове или в так называемой «березке». Все эти виды подвижности являются опасными, а некоторые напрямую вредными для здоровья нашего позвоночника.

Польза и вред йоги для женского организма
Польза и вред йоги для женского организма
freepik.com
Йога - древнейшая практика, целью которой является достижение определенного состояния сознания, которое называется «читта вритти ниродхах» - состояние спокойствия ума, осознанности и присутствия. Для достижения результата, нам нужно научиться правильно выполнять полезные незамысловатые формы тела, при этом обязательно сохраняя тишину и концентрацию ума. По итогу мы получим: здоровое подтянутое тело, улучшение памяти, способность концентрировать внимание, а также управлять своими состояниями - это прекрасные побочные эффекты практики, которые будут полезны всем и каждому!

Польза и вред йоги для женского организма
Польза и вред йоги для женского организма
freepik.com

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Часть йогических практик сейчас стали особенно популярны среди девушек, особенно стремящихся похудеть или вернуться в форму после родов. Это разные упражнения, основанные на вакуумном втягивании живота. Польза этих упражнений бесспорна, но очень немногие знают внушительный список противопоказаний к этим практикам, что в результате может привести к очень неприятным последствиям в виде проблем со здоровьем.

Польза и вред йоги для женского организма
Польза и вред йоги для женского организма
freepik.com
Имея внушительный опыт практики йоги и ее преподавания более 15 лет, подводя итог, я могу дать следующие советы: 

  • Внимательно выбирайте инструктора и всегда задавайте вопросы;
  • Начинать практику можно в любом возрасте и вопреки проблемам со здоровьем, важно только учесть ваши особенности для получения максимальной пользы от практики;
  • Воздержитесь от экстремальных форм самовыражения в виде скручиваний, стоек на голове и остальных цирковых трюков, не имеющих никакого отношения к укреплению здоровья вашего тела;
  • Никогда не терпите боль и не превозмогайте ее;
  • Воздержитесь от практики в первые 4-6 месяцев после родов, особенно это касается работы с мышцами живота, тазового дна и внутренними органами.

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Теги: йога, советы, тренер Анна Михайлова
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Источник: Ivonа bigmir)net

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