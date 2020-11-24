Психолог реалити «Від пацанки до панянки» поделилась советами, как не поддаться страху во время Covid-19.

Как не паниковать, если вы заболели коронавирусом freepik.com

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В Украине и многих других странах мира растет число заболевших COVID-19. Скептики утверждают, что рано или поздно эта инфекция доберется до всех. Однако «встретить» ее можно по-разному. Очень важно в такой ситуации сохранять не только физическую, но и эмоциональную стабильность. Как оставаться спокойным, рассказала Наталия Борисова – психолог реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал), которая знает о коронавирусе не понаслышке.

Как не паниковать, если вы заболели коронавирусом freepik.com

Почему больной паникует?

Как не паниковать, если вы заболели коронавирусом freepik.com

Коронавирус SARS-CoV-2, как и большинство других возбудителей болезней, вызывает угнетенное состояние и может блокировать выработку так называемых «гормонов счастья». А у некоторых людей он вообще провоцирует приступы паники. Подливает масла в огонь и негативная информация в СМИ о протекании болезни. Вот тут и возникает одно из самых неприятных ощущений – чувство страха и беспомощности.

Но инфекция COVID-19 не является неизлечимым заболеванием. И человек, попавший под ее воздействие, не становится пожизненным носителем коронавируса.

Как не паниковать, если вы заболели коронавирусом freepik.com

Следует помнить, что большинство заразившихся COVID-19 людей перенесли его с легкими или умеренными симптомами. А еще есть много случаев, когда болезнь протекала вообще бессимптомно. Это не говорит о том, что нужно сложить руки и ничего не делать. Скорее – о том, что действия должны быть эффективными.

Как не паниковать, если вы заболели коронавирусом freepik.com

Марш к доктору

На первом плане у вас должны быть мысли о том, что большинство заразившихся побеждают болезнь, и человеческий организм при правильной терапии может противостоять вирусам, в том числе и этому. Думайте не о том, как гибнут люди, а о том, что вам нужно выздороветь.

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Помните, что в наше время много недобросовестных и необразованных советчиков, которые своими рекомендациями могут только навредить. Поэтому чтобы выздоровление протекало быстрее, пользуйтесь методами, полученными из компетентных источников, представленных профильными специалистами-вирусологами. Есть сайт и соцсети Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), где врачи рассказывают, как противостоять пандемии и разоблачают многие мифы, гуляющие по интернету.

Если у вас кашель, повышенная температура, затрудненное дыхание, не занимайтесь самолечением, а обратитесь к доктору. Своевременная медицинская помощь, поддерживающая терапия – это то, что вам необходимо в первую очередь.

Осознание того, что вы проходите лечение под руководством людей, находящийся «в теме» и имеющих профильное образование, будет вам хорошей эмоциональной поддержкой.

Как не паниковать, если вы заболели коронавирусом freepik.com

Как не паниковать?

Многие, перенесшие коронавирус, говорят, что болезнь давит психологически. Паника и страхи — это естественные реакции нервной системы, которые вы можете научиться контролировать. Не стоит проецировать негативные сценарии на себя, усиливая тревогу. Наоборот, переключайтесь, уходите от этого.

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Вначале примите необходимые меры для грамотного лечения, а сделав это, попытайтесь переключиться на другие аспекты своей жизни, ведь она продолжается. Заменяйте отрицательное восприятие источника страха на положительное. Включите комедию (смехотерапия тоже помогает выздоровлению), интересный фильм или хорошую музыку.

В домашних условиях, если есть такая возможность и самочувствие позволяет, можно делать простые физические упражнения, которые насыщают организм теми самыми эндорфинами, дофаминами и другими «гормонами радости», которых вам сейчас так не хватает. Только не перестарайтесь, и помните: умеренные упражнения укрепляют иммунитет, тяжелые – наоборот, его снижают.

Как не паниковать, если вы заболели коронавирусом freepik.com

Очень хороши дыхательные и релаксационные практики для снижения тревоги. В борьбе с угнетенным состоянием очень эффективны аутотренинг, медитация, чтение познавательной и художественной литературы и, конечно же, здоровый сон. Порисуйте, напишите что-нибудь, займитесь каким-то творческим делом. Хорошо вести дневник своих эмоций и мыслей.

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Если чувствуете себя лучше – пообщайтесь в телефонном или онлайн-режиме с друзьями и родственниками. Поддержка близких поможет вам поверить в себя и отвлечься от негативных мыслей.

Можете повторять аффирмации: «Я спокоен, я силен, я справлюсь! Меня ничто не способно выбить из колеи. Я снова буду здоровым!»

Пошлите сигнал вашему организму, что вы настроены на выздоровление. И он вам ответит эффективной борьбой с болезнью, которая поможет ее победить.

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