Статистика показала, что кашель не является главным симптомом COVID-19.

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Издание Mirror опубликовало актуальные данные по коронавирусу от Управления национальной статистики Великобритании.

Представители этой организации сообщили, что за период с 15 августа по 26 октября они собрали статистику заболевших на COVID-19, и определили, какой же самый частый симптом коронавируса.

Назван самый частый симптом коронавируса freepik.com

На основе жалоб пациентов, выяснилось, что кашель не является главным симптомом COVID-19.

Чаще всего у зараженных старше 35 лет наблюдалась потеря обоняния и вкуса. На аносмию жаловались от 20 до 40%. Кашель был только у 13-18%.

Назван самый частый симптом коронавируса freepik.com

Также аносмия встречалась у молодых пациентов с коронавирусом. Потерю обоняния и вкуса перенесли до 60%.

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