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Назван самый частый симптом коронавируса

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Статистика показала, что кашель не является главным симптомом COVID-19.
Назван самый частый симптом коронавируса
Назван самый частый симптом коронавируса
freepik.com

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Издание Mirror опубликовало актуальные данные по коронавирусу от Управления национальной статистики Великобритании.

Представители этой организации сообщили, что за период с 15 августа по 26 октября они собрали статистику заболевших на COVID-19, и определили, какой же самый частый симптом коронавируса. 

Назван самый частый симптом коронавируса
Назван самый частый симптом коронавируса
freepik.com
На основе жалоб пациентов, выяснилось, что кашель не является главным симптомом COVID-19.

Чаще всего у зараженных старше 35 лет наблюдалась потеря обоняния и вкуса. На аносмию жаловались от 20 до 40%. Кашель был только у 13-18%.

Назван самый частый симптом коронавируса
Назван самый частый симптом коронавируса
freepik.com
Также аносмия встречалась у молодых пациентов с коронавирусом. Потерю обоняния и вкуса перенесли до 60%. 

Кстати, ранее Ivona рассказывала, в каких еще случаях можно потерять обоняние, а также о завтраках, которые помогут справиться с тревогой в период пандемии

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Теги: коронавивирус, covid 19
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Источник: Ivonа bigmir)net

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