Кому нельзя пить кофе с корицей
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Кофе с корицей довольно популярный вид напитка. Но все не всем людям можно баловать себя кофе с корицей. Рассказываем почему.
Сначала пару слов о корице. Корица – это специальным образом обработанная и высушенная кора деревьев рода коричников. В конечном варианте корица доходит до потребителя в двух видах: молотом и скрученная в трубочки. Кстати, корицу часто используют при изготовлении кондитерских изделий и выпечке.
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Употребление кофе с корицей улучшает пищеварение и способствует сжиганию жира. Польза корицы в кофе обусловлена содержанием в ней природных эфирных масел, клетчатки, микро и макроэлементов и клетчатки, улучшающих аппетит, стимулирующих и нормализующих пищеварение, а также укрепляющих желудок. Данная пряность очень полезна для: снижения холестерина и сахара в крови; профилактики желудочно-кишечных заболеваний и смягчения симптомов при расстройстве ЖКТ; лечения и профилактики ОРЗ; при болях в суставах; устранения запаха из ротовой полости, а также снятие головной боли.
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Итак, кому нельзя пить кофе с корицей: корица противопоказана беременным и людям с хронической гипертонией. Также этот напиток не предназначен для тех, у кого высокий показатель кислотности желудка, гастрит и язвенные болезни. Чрезмерное употребление напитка может вызвать аллергию.
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