Какие полезные свойства у кофе с корицей, и кому категорически не рекомендуется употреблять данный напиток .

Кому нельзя пить кофе с корицей freepik.com

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Кофе с корицей довольно популярный вид напитка. Но все не всем людям можно баловать себя кофе с корицей. Рассказываем почему.

Сначала пару слов о корице. Корица – это специальным образом обработанная и высушенная кора деревьев рода коричников. В конечном варианте корица доходит до потребителя в двух видах: молотом и скрученная в трубочки. Кстати, корицу часто используют при изготовлении кондитерских изделий и выпечке.

Кому нельзя пить кофе с корицей freepik.com

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Употребление кофе с корицей улучшает пищеварение и способствует сжиганию жира. Польза корицы в кофе обусловлена содержанием в ней природных эфирных масел, клетчатки, микро и макроэлементов и клетчатки, улучшающих аппетит, стимулирующих и нормализующих пищеварение, а также укрепляющих желудок. Данная пряность очень полезна для: снижения холестерина и сахара в крови; профилактики желудочно-кишечных заболеваний и смягчения симптомов при расстройстве ЖКТ; лечения и профилактики ОРЗ; при болях в суставах; устранения запаха из ротовой полости, а также снятие головной боли.

Кому нельзя пить кофе с корицей freepik.com

Если каждый день выпивать чашку кофе с корицей, то велика вероятность замедлить старение клеток организма из-за наличия в пряности антиоксидантов, которые способствуют стимулированию процесса выведения токсинов из организма.

Кому нельзя пить кофе с корицей freepik.com

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Итак, кому нельзя пить кофе с корицей: корица противопоказана беременным и людям с хронической гипертонией. Также этот напиток не предназначен для тех, у кого высокий показатель кислотности желудка, гастрит и язвенные болезни. Чрезмерное употребление напитка может вызвать аллергию.

Ранее Ivona рассказывала, как корицу применяют в кулинарии.

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