Немецкий специалист рассказал, как вода с лимоном влияет на наше здоровье .

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Как вода с лимоном может помочь нашему организму?

Своим профессиональным мнением поделился немецкий врач-кардилог, профессор Дитрих Гренемейер.

Так, специалист считает, что употребление воды с лимоном способствует защите от сердечных приступов и повреждения сосудов, а также общей усталости.

Полезно ли пить воду с лимоном freepik.com

Лимон, конечно, хоть и кислый продукт, но довольно отлично борется с закислением в организме. Такие опасные процессы, как правило, возникают из-за злоупотребления спиртных напитков, сладких продуктов и мяса. Закисление отражается на кожных поверхностях, костной и хрящевой тканей.

Специалист Дитрих Гренемейер отмечает: чтобы не позволить развиваться таким вредным процессам в организме, нужно перед едой выпивать стакан воды с ломтиком лимона.

Полезно ли пить воду с лимоном freepik.com

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Благодаря высокому содержанию в лимонах витамина С, употребление этого фрукта дает возможность иммунитету бороться с вирусами и бактериями. Среди плюсов можно отметить, благотворное влияние на стенки сосудов и снижение риска возникновения сердечного приступа.

Вода с лимоном способствует очищению печени и почек, а также выведению шлаков из организма. Благодаря содержанию в лимоне калия, прием лимонной воды улучшает работу мозга, а также нормализует состояние центральной нервно

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