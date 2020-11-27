3 плохих привычки, которые лишают вас энергии
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У каждого человека есть свои источники положительной энергетики. Но из-за некоторых вещей и занятий, мы можем столкнуться с ощущением упадка сил и продуктивности.
Ivona расскажет, от каких привычек нужно отказаться, чтобы не лишать себя энергии.
- Неправильное питание
- Игнорирование беспорядка
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Захламленный рабочий стол, невымытая посуда, не выброшенный пакет с мусором и удручающая картина вокруг негативно отразится на вашей энергии. Обстановка, в которой вы находитесь в течение дня, действует на мозг через зрительные стимулы, поэтому старайтесь всегда окружать себя чистотой и порядком.
- Отсутствие планирования
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Выработайте новую привычку – планировать. Зная заранее, что вы оденете или чем будете завтракать, и какие вопросы решать, вы намного упростите себе жизнь! Таким образом, сможете тратить меньше энергии на принятие важных решений, освободите время для чего-то более приятного в утреннем ритуале, например: уходом за домашним питомцем или комнатными растениями, бьюти-процедурам.
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2.У очень многих людей руки опускаются из-за пессимизма,потому и беспорядок.
3.Планировать что-нибудь проживая при этом в стране,которая в любой момент может развалиться окончательно-неблагодарное занятие.