Почему нельзя нагревать майонез
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Самый известный соус пришел к нам из Франции. Майонез был предназначен, как заправка для салатов и холодных закусок.
Но в нашей стране хозяйки добавляют майонез в приготовление горячих блюд, например, в мясо по-французски.
Вот только нагревать и запекать майонез категорически нельзя. Рассказываем почему.
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Итак, главный вопрос: почему нельзя нагревать майонез? Дело в том, что при нагревании такого майонеза до 150 градусов многие из перечисленных компонентов начинают выделять токсичные вещества. Даже безобидная горчица под действием высокой температуры может отравить цианистым водородом.
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