Почему нагревать и запекать майонез категорически нельзя .

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Самый известный соус пришел к нам из Франции. Майонез был предназначен, как заправка для салатов и холодных закусок.

Но в нашей стране хозяйки добавляют майонез в приготовление горячих блюд, например, в мясо по-французски.

Вот только нагревать и запекать майонез категорически нельзя. Рассказываем почему.

Почему нельзя нагревать майонез freepik.com

Сначала рассмотрим его состав. В классическом рецепте майонеза обязательно будут яичные желтки, оливковое масло, горчица, лимонный сок, соль и сахар. А вот в магазинных вариантах таким составом не обойтись. Производители чего-только туда не добавляют: стабилизаторы. загустители, усилители вкуса, консерванты и антиокислители. В пакетированный майонез вряд ли попадает настоящее оливковое масло и качественная горчица.

Почему нельзя нагревать майонез pixabay.com

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Итак, главный вопрос: почему нельзя нагревать майонез? Дело в том, что при нагревании такого майонеза до 150 градусов многие из перечисленных компонентов начинают выделять токсичные вещества. Даже безобидная горчица под действием высокой температуры может отравить цианистым водородом.

Почему нельзя нагревать майонез freepik.com

Как же быть, если рецепт требует «белого популярного соуса». Не стоит вредить своему здоровью, просто замените майонез сметной или несладким йогуртом.

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