Как бороться с усталостью после трудового дня
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В будние дни у нас практически не остается времени для занятий спортом или любимым хобби.
Основные силы уходят на работу, утром уходишь из дома и возвращаешься к вечеру: без сил и настроения. Как же справиться с усталостью – читайте в нашем материале.
Придя домой после работы, некоторые девушки спешат скорее приготовить ужин . Однако не стоит этого делать, потому что вы только усилите чувство усталости. Сначала отдохните: переоденьтесь, сделайте ванночку для ног и массаж для головы. Даже если, к примеру, вы выделите 20-30 минут – вы сможете хоть немного отдохнуть, а значит получите силы и энергию.
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Смените время ванных процедур – контрастный душ можно принять сразу после трудного рабочего дня, а не откладывать до позднего вечера. Такая процедура тонизирует, а вот горячая ванна сильно расслабит.
Для бодрости и активности побалуйте себя чашкой ароматного зеленого или черного чая. Кстати, ранее Ivona рассказывала о полезных свойствах зеленого чая.
Также незаменимый расслабляющий эффект подарят ароматические масла, они поднимают тонус и положительно влияют на самочувствие.
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