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5 способов перестать кричать на детей

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Ivona расскажет, как не дойти до конфликта с собственным ребенком .
5 способов перестать кричать на детей
5 способов перестать кричать на детей
freepik.com

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Воспитание подростков - не легкая ноша для родителей, но найти общий язык с ребенком всегда можно, даже если это и сложно. 

Ссоры очень сказываются на взаимоотношениях детей и взрослых, родители ощущают опустошенность, а чады перестают чувствовать поддержку близких. 

Ivona собрала 5 простых, но эффективных способов перестать кричать на детей. 

  • Делайте перерывы

5 способов перестать кричать на детей
5 способов перестать кричать на детей
freepik.com
Не спешите кричать здесь и сейчас, вам нужно остыть, пусть эмоции уйдут.  Дайте себе тайм-аут. Обдумайте ситуацию, а после пообщайтесь с ребенком. Учитесь слушать вашего сына или дочь, но и свое мнение тоже озвучьте. 

  • Выжидайте

5 способов перестать кричать на детей
5 способов перестать кричать на детей
freepik.com
Ставя ребенку определенные условия, давайте ему реальное время на их выполнение. Например, вы договорились, что дочь будет каждую неделю убирать у себя в комнате, но она пропустила положенный день. Не срывайтесь на крик, напомните ей об обязанности, посмотрите на реакцию ребенка.

  • Отдыхайте

Так бывает, что накопленных эмоций, раздраженности и прочего у нас в переизбытке. И когда к нам под руку попадается ребенок, мы спешим сорваться на него. И виноват не он и его поступки, в данном случае. Если вы устали после работы – отдохните, примите душ, выпейте травяной чай, побудьте наедине или позвоните подруге. 

  • Не забывайте о профилактике 

5 способов перестать кричать на детей
5 способов перестать кричать на детей
freepik.com
Каждый родитель знает своего ребенка, следовательно, вы сможете хоть немного, но спрогнозировать различные варианты конфликтных ситуаций. Любые предстоящие разногласия можно погасить, не дожидаясь их воспламенения – смоделируйте так ситуацию, чтобы не дошло до скандала. 

  • Просите о помощи

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Мамы, вы должны помнить, что за воспитание ребенка отвечаете не только вы. Просите помощи у супруга, он также должен принимать активное участие в воспитании сына или дочери: общаться с ними, направлять их. Кроме этого, можно обратиться к родителям, друзьям.

Кстати, в сложных случаях даст профессиональную подсказку психолог. Не бойтесь обращаться к специалистам – они могут разобрать ситуацию и сказать, в чем кроется ваша проблема.

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Теги: воспитание, дети
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Источник: Ivonа bigmir)net

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