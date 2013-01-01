5 способов перестать кричать на детей
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Воспитание подростков - не легкая ноша для родителей, но найти общий язык с ребенком всегда можно, даже если это и сложно.
Ссоры очень сказываются на взаимоотношениях детей и взрослых, родители ощущают опустошенность, а чады перестают чувствовать поддержку близких.
Ivona собрала 5 простых, но эффективных способов перестать кричать на детей.
- Делайте перерывы
- Выжидайте
- Отдыхайте
Так бывает, что накопленных эмоций, раздраженности и прочего у нас в переизбытке. И когда к нам под руку попадается ребенок, мы спешим сорваться на него. И виноват не он и его поступки, в данном случае. Если вы устали после работы – отдохните, примите душ, выпейте травяной чай, побудьте наедине или позвоните подруге.
- Не забывайте о профилактике
- Просите о помощи
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Мамы, вы должны помнить, что за воспитание ребенка отвечаете не только вы. Просите помощи у супруга, он также должен принимать активное участие в воспитании сына или дочери: общаться с ними, направлять их. Кроме этого, можно обратиться к родителям, друзьям.
Кстати, в сложных случаях даст профессиональную подсказку психолог. Не бойтесь обращаться к специалистам – они могут разобрать ситуацию и сказать, в чем кроется ваша проблема.
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