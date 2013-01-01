Ivona расскажет, как не дойти до конфликта с собственным ребенком .

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Воспитание подростков - не легкая ноша для родителей, но найти общий язык с ребенком всегда можно, даже если это и сложно.

Ссоры очень сказываются на взаимоотношениях детей и взрослых, родители ощущают опустошенность, а чады перестают чувствовать поддержку близких.

Ivona собрала 5 простых, но эффективных способов перестать кричать на детей.

Делайте перерывы

5 способов перестать кричать на детей freepik.com

Выжидайте

Не спешите кричать здесь и сейчас, вам нужно остыть, пусть эмоции уйдут. Дайте себе тайм-аут. Обдумайте ситуацию, а после пообщайтесь с ребенком. Учитесь слушать вашего сына или дочь, но и свое мнение тоже озвучьте.

5 способов перестать кричать на детей freepik.com

Отдыхайте

Ставя ребенку определенные условия, давайте ему реальное время на их выполнение. Например, вы договорились, что дочь будет каждую неделю убирать у себя в комнате, но она пропустила положенный день. Не срывайтесь на крик, напомните ей об обязанности, посмотрите на реакцию ребенка.

Так бывает, что накопленных эмоций, раздраженности и прочего у нас в переизбытке. И когда к нам под руку попадается ребенок, мы спешим сорваться на него. И виноват не он и его поступки, в данном случае. Если вы устали после работы – отдохните, примите душ, выпейте травяной чай, побудьте наедине или позвоните подруге.

Не забывайте о профилактике

5 способов перестать кричать на детей freepik.com

Просите о помощи

Каждый родитель знает своего ребенка, следовательно, вы сможете хоть немного, но спрогнозировать различные варианты конфликтных ситуаций. Любые предстоящие разногласия можно погасить, не дожидаясь их воспламенения – смоделируйте так ситуацию, чтобы не дошло до скандала.

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Мамы, вы должны помнить, что за воспитание ребенка отвечаете не только вы. Просите помощи у супруга, он также должен принимать активное участие в воспитании сына или дочери: общаться с ними, направлять их. Кроме этого, можно обратиться к родителям, друзьям.

Кстати, в сложных случаях даст профессиональную подсказку психолог. Не бойтесь обращаться к специалистам – они могут разобрать ситуацию и сказать, в чем кроется ваша проблема.

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