Вся правда о полезности зеленого чая
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Зеленый чай пришел к нам из Древнего Китая, где был обнаружен несколько веков назад. И спустя столько времени напиток по сей день не теряет своей популярности, а все потому что этот целебный эликсир обладает множеством полезных свойств.
Почему нужно пить зеленый чай, читайте в нашем материале.
Выпивая данный напиток – организм получает положительную динамику сердечно-сосудистой системы и, как следствие, не вызывает ни тахикардию, ни тремор конечностей (чем не может похвастаться кофе).
Зеленый чай рекомендуется пить для ускорения метаболизма и сжигания жиров, выработку энергии.
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Если выпивать в день минимум две чашки зеленого чая, то этого буде вполне достаточно для ускорения водообмена в организме. Вследствие чего, вы заметите эффект омоложения вашей кожи: во-первых, она будет увлажненной, гладкой, к тому же, велика вероятность избавиться от высыпаний.
Ну и во-вторых, стоит отметить, что в зеленом чае есть витамины В и Е, благодаря им ускоряется выработка коллагена, который влияет на уменьшение морщины и процессы замедления признаков старения.
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