Ivona расскажет, какую пользу зеленый чай несет здоровью .

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Зеленый чай пришел к нам из Древнего Китая, где был обнаружен несколько веков назад. И спустя столько времени напиток по сей день не теряет своей популярности, а все потому что этот целебный эликсир обладает множеством полезных свойств.

Почему нужно пить зеленый чай, читайте в нашем материале.

Вся правда о полезности зеленого чая freepik.com

Все привыкли считать, что кофеин находится в основном только в кофе, но это не так. Зеленый чай также является источником кофеина.

Выпивая данный напиток – организм получает положительную динамику сердечно-сосудистой системы и, как следствие, не вызывает ни тахикардию, ни тремор конечностей (чем не может похвастаться кофе).

Вся правда о полезности зеленого чая freepik.com

Кроме этого, в зеленом чае содержится аминокислота L-теанин, отвечающей за расслабленность, ощущение счастья и снижение тревоги.

Зеленый чай рекомендуется пить для ускорения метаболизма и сжигания жиров, выработку энергии.

Вся правда о полезности зеленого чая freepik.com

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Если выпивать в день минимум две чашки зеленого чая, то этого буде вполне достаточно для ускорения водообмена в организме. Вследствие чего, вы заметите эффект омоложения вашей кожи: во-первых, она будет увлажненной, гладкой, к тому же, велика вероятность избавиться от высыпаний.

Ну и во-вторых, стоит отметить, что в зеленом чае есть витамины В и Е, благодаря им ускоряется выработка коллагена, который влияет на уменьшение морщины и процессы замедления признаков старения.

Вся правда о полезности зеленого чая freepik.com

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