За банальной усталостью может крыться серьезное заболевание.

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Кто не жаловался на усталость? Сегодня мы живем в таком ритме, что отдых – это роскошь, а недосып – нормальное состояние. Но когда даже после отдыха чувствуешь усталость, и ничего не помогает с этим справиться, то стоит начать беспокоить. Это может говорить о проблемах со здоровьем.

Малоактивная щитовидная железа

При проблемах с щитовидной железой усталость – это распространенный симптом. Кроме этого еще появляется лишний вес, кожа становится сухой, постоянное чувство холода.



Болезни, где главный симптом – усталость depositphotos.com

Недостаточность коры надпочечников

Это не такое распространенное заболевание, как проблемы со щитовидной железой. Это происходит, потому что надпочечники не вырабатывают кортизола, и поэтому начинаются проблемы со здоровьем. Кроме усталости еще наблюдаются такие симптомы как головокружение, потеря веса, боли в животе, появление темных пятен на коже.

Анемия

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Анемия — состояние, при котором в крови не достает красных кровяных телец, переносящих кислород. Организму не хватает железа и витамина В12, также из-за анемии могут быть проблемы с менструацией. Также при этом заболевании наблюдаются следующие симптомы: бледная кожа, слоящиеся ноги, сильное сердцебиение, головокружение.



Болезни, где главный симптом – усталость depositphotos.com

Диабет

Если вас постоянно мучает жажда, а к этому еще есть усталость, то это может быть диабет. Организм старается нормализовать уровень сахара в крови, что провоцирует упадок сил.

Эндокардит

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Это воспаление внутренней оболочки сердца. В зоне риска находятся люди, у которых есть другие заболевания сердца и те, кто делал операции по замене сердечных клапанов. Среди других симптомов наблюдается жар и озноб.

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