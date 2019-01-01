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Болезни, где главный симптом – усталость

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За банальной усталостью может крыться серьезное заболевание.
Болезни, где главный симптом – усталость
Болезни, где главный симптом – усталость
depositphotos.com

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Кто не жаловался на усталость? Сегодня мы живем в таком ритме, что отдых – это роскошь, а недосып – нормальное состояние. Но когда даже после отдыха чувствуешь усталость, и ничего не помогает с этим справиться, то стоит начать беспокоить. Это может говорить о проблемах со здоровьем.

  • Малоактивная щитовидная железа

При проблемах с щитовидной железой усталость – это распространенный симптом. Кроме этого еще появляется лишний вес, кожа становится сухой, постоянное чувство холода.

Болезни, где главный симптом – усталость
Болезни, где главный симптом – усталость
depositphotos.com

  • Недостаточность коры надпочечников

Это не такое распространенное заболевание, как проблемы со щитовидной железой. Это происходит, потому что надпочечники не вырабатывают кортизола, и поэтому начинаются проблемы со здоровьем. Кроме усталости еще наблюдаются такие симптомы как головокружение, потеря веса, боли в животе, появление темных пятен на коже.

  • Анемия

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Анемия — состояние, при котором в крови не достает красных кровяных телец, переносящих кислород.  Организму не хватает железа и витамина В12, также из-за анемии могут быть проблемы с менструацией. Также при этом заболевании наблюдаются следующие симптомы: бледная кожа, слоящиеся ноги, сильное сердцебиение, головокружение.

Болезни, где главный симптом – усталость
Болезни, где главный симптом – усталость
depositphotos.com

  • Диабет

Если вас постоянно мучает жажда, а к этому еще есть усталость, то это может быть диабет. Организм старается нормализовать уровень сахара в крови, что провоцирует упадок сил.

  • Эндокардит

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Это воспаление внутренней оболочки сердца.  В зоне риска находятся люди, у которых есть другие заболевания сердца и те, кто делал операции по замене сердечных клапанов. Среди других симптомов наблюдается жар и озноб.

Ранее мы писали, какие признаки нехватки жиров. 

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Теги: усталость, болезни
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Источник: ivona.bigmir.net

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