Ученые из Великобритании провели исследование, чтобы определить, что случается с теми, кто отказался от мяса .

Что будет, если исключить из своего рациона мясо freepik.com

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Портал The Independent опубликовал данные исследований профессоров из Великобритании.

Ученые выяснили, что случается с теми, кто отказывается от мяса. Оказывается, что вероятность перелома костей на 43% выше, чем у тех, кто его употребляет.

Что будет, если исключить из своего рациона мясо freepik.com

Сотрудники Оксфордского университета организовали масштабный опыт для которого было привлечено более 54 тысяч добровольцев. Среди женщины и мужчин были вегетарианцы и те, кто не отказывался от мяса и рыбы. За весь срок исследования было сообщено о 3941 переломе.

Ученые пришли к единому мнению, что если человек не включает в свой рацион мясо, то у него идет снижение поступления кальция и белка в организм.

Что будет, если исключить из своего рациона мясо freepik.com

Исследователи поделились также информацией, что у веганов с пониженным индексом массы тела частота переломов увеличилась на 20 случаев на тысячу человек за 20 лет.

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