Что будет, если исключить из своего рациона мясо
Ученые из Великобритании провели исследование, чтобы определить, что случается с теми, кто отказался от мяса .
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Портал The Independent опубликовал данные исследований профессоров из Великобритании.
Ученые выяснили, что случается с теми, кто отказывается от мяса. Оказывается, что вероятность перелома костей на 43% выше, чем у тех, кто его употребляет.
Ученые пришли к единому мнению, что если человек не включает в свой рацион мясо, то у него идет снижение поступления кальция и белка в организм.
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