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Что будет, если исключить из своего рациона мясо

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Ученые из Великобритании провели исследование, чтобы определить, что случается с теми, кто отказался от мяса .
Что будет, если исключить из своего рациона мясо
Что будет, если исключить из своего рациона мясо
freepik.com

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Портал The Independent опубликовал данные исследований профессоров из Великобритании.

Ученые выяснили, что случается с теми, кто отказывается от мяса. Оказывается, что вероятность перелома костей на 43% выше, чем у тех, кто его употребляет.

Что будет, если исключить из своего рациона мясо
Что будет, если исключить из своего рациона мясо
freepik.com
Сотрудники Оксфордского университета организовали масштабный опыт для которого было привлечено более 54 тысяч добровольцев. Среди женщины и мужчин были вегетарианцы и те, кто не отказывался от мяса и рыбы. За весь срок исследования было сообщено о 3941 переломе.

Ученые пришли к единому мнению, что если человек не включает в свой рацион мясо, то у него идет снижение поступления кальция и белка в организм.

Что будет, если исключить из своего рациона мясо
Что будет, если исключить из своего рациона мясо
freepik.com
Исследователи поделились также информацией, что у веганов с пониженным индексом массы тела частота переломов увеличилась на 20 случаев на тысячу человек за 20 лет.

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Теги: мясо, здоровое питание
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Источник: Ivonа bigmir)net

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