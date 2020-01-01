Эксперт из личного опыта рассказала, как в повседневной жизни выделить время для изучения английского языка .

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С помощью каких действий максимально погрузиться в языковую среду в повседневной жизни – специально для Ivona рассказала репетитор английского и русского языков Светлана Щедрина.

Возможно вы не знаете, но у вас есть 121 час на изучение английского в год. Не верите? Я вам докажу! Занимаемся 20 минут в день × 365 дней = 7,300 минут ÷ 60 = 121 час!

Эксперт Ivona, репетитор английского языка Светлана Щедрина Фото из личного архива

Сколько времени потрачено нами на просмотр сериалов и на бесцельное перелистывание социальных сетей? Будем перед собой честны – время есть у каждого! У нас с вами ровно столько же часов в сутках, сколько у тех людей, которые достигли значительных успехов. Хорошая новость: если смогли они – сможем и мы с вами.

Имеется расхожее мнение, что изучение иностранного языка занимает слишком много времени. На самом же деле, для успешного овладения любым новым навыком, зачастую не столь важен объем прорабатываемого материала, сколько регулярность занятий.

Как изучать иностранный язык при загруженном графике freepik.com

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Как ни странно, самой распространенной ошибкой, которая надолго отбивает охоту заниматься английским языком, является периодическое интенсивное обучение. Помните те рьяные попытки, когда вы все выходные напролет заставляли себя читать, писать и слушать материал на неродном вам языке? Как правило, после таких многочасовых «пыток», возникает устойчивое отвращение к любому типу знаний, тем более, информации на иностранном языке.

Человеческий мозг устроен таким образом, что всячески старается избегать дискомфорта и выбирает то, что для него является привычным и простым. (Именно по этой причине в последующие несколько месяцев вам мягко говоря не хочется брать английскую грамматику в руки). Как же его обхитрить?

Как изучать иностранный язык при загруженном графике freepik.com

В первую очередь должна быть сформулирована четкая цель. Задайте себе вопросы такого плана: действительно ли я хочу выучить английский; для чего конкретно мне это нужно (может это просто дань моде?); как много времени я даю себе на изучение данного материала (обозначьте deadline). Дайте четкие ответы на данные вопросы и, при положительном ответе, приступайте к активным действиям.

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Ищите возможности, задавайте себе вопрос «как я могу это сделать», а не причины «почему что-то не получится». Ищите способы, а не отговорки!

Плотный график? Встаньте пораньше – занимайтесь до работы.

Стоите в пробке или добираетесь на метро – используйте это время для изучения английского (заранее подготовьте нужный материал, установите приложение и так далее).

Работаете по дому – проговаривайте вслух выученные конструкции: What’s this? It’s a flower. What color is the flower? It’s green. I like flowers. Do you like flowers? Yes, I do. И т.д. В общем, используйте метод – что вижу, то пою.

Как изучать иностранный язык при загруженном графике

Какие действия предпринять для максимального погружения в языковую среду:

Наверняка вы пользуетесь YouTube для просмотра видео по интересам. Будь то путешествия, приготовление еды — выбирайте то, что ваш мозг уже считает интересным; найдите каналы похожего содержания на английском языке, подпишитесь на них и смотрите. Ввиду того, что тема уже интересна и близка вам – не будет такого активного отторжения, как если бы вы смотрели неинтересный материал, да еще и на неродном вам языке. Чем больше вы будете интересоваться контентом на английском языке – тем больше в рекомендациях будут попадаться видео на нем.

Читай также: Как быстро вернуть уверенность в себе - советы Уверена, у вас есть любимые фильмы, содержание которых вам отлично известно, и вы не прочь пересмотреть их снова. Посмотрите их все на английском языке с субтитрами. Вслушивайтесь в интонацию, следите за тем, как актеры проговаривают звуки, насладитесь звучанием английского языка и реальными тембрами голосов. Поверьте, начав смотреть фильмы в оригинале, со временем, вы не захотите смотреть их в дубляже. Это – совсем другие ощущения.

Уверена, у вас есть любимые фильмы, содержание которых вам отлично известно, и вы не прочь пересмотреть их снова. Посмотрите их все на английском языке с субтитрами. Вслушивайтесь в интонацию, следите за тем, как актеры проговаривают звуки, насладитесь звучанием английского языка и реальными тембрами голосов. Поверьте, начав смотреть фильмы в оригинале, со временем, вы не захотите смотреть их в дубляже. Это – совсем другие ощущения. На просторах интернета найдите наиболее симпатичного вам преподавателя (благо сейчас предложений великое множество), который абсолютно бесплатно расскажет вам в своих видео об особенностях английского, научит строить предложения и многое другое. Слушайте занятия, и выполняйте задания на регулярной основе. Вам может показаться, что материала слишком много. Не сдавайтесь! Разделите большой объем на небольшие этапы.

Если вы перепробовали все методы самостоятельного изучения и понимаете, что силы воли все-таки недостаточно – подберите репетитора, который будет вам лично в удобном для вас темпе и объеме преподавать английский язык. Отведите конкретные дни и время для изучения английского – вероятность пропуска занятий уменьшится в разы.

Как изучать иностранный язык при загруженном графике freepik.com

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Влюбитесь! Я серьезно. Со мной лично случился такой случай – в Будапеште, в автобусе, я спросила у одной милой дамы лет 60+ на какой остановке мне лучше выйти. Венгерского я не знаю, поэтому спрашивала на английском (который меня выручал абсолютно во всех странах, где я путешествовала). Так вот, женщина, венгерка, ответила мне на английском, у нас завязался разговор.

Я обмолвилась, что являюсь преподавателем. На что она потянулась к рюкзаку, достала тетрадочку и говорит стеснительно: вы, наверное, будете смеяться, но я, в своем преклонном возрасте, начала учить английский. Говорю: почему я должна смеяться? Наоборот, вы такая молодец! Я вами восхищена! Она, почувствовав себя увереннее шепнула мне на ухо: я влюбилась и скоро переезжаю к жениху в Британию.

Настройтесь на то, что изучение нового языка, это дорога длиною в жизнь. Независимо от того, как много вам уже известно, всегда будет оставаться что-то интересное, захватывающее, неизведанное – в этом и есть вся прелесть.

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