Британские ученые узнали, как распознать нехватку витаминов D .

Как понять, что вашему организму не хватает витамина D freepik.com

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Издание Express сообщило результаты исследований британских ученых. Профессора пытались определить, как распознать нехватку витамина D.

Ученые пришли к выводу, что дефицит этого витамина проявляется заметным размягчением костей. В ночное время суток человек мучается тупой ноющей болью в области таза, поясницы, ногах, бедрах и ребрах. Кроме того, если надавливать на кости, то боль будет еще сильнее.

Как понять, что вашему организму не хватает витамина D freepik.com

Научные сотрудники определили возраст, кто особенно в зоне риска нехватки витамина D.

Медики заявили, что именно людям пожилого возраста сталкиваются с этой проблемой. Из-за чего у них часто случаются переломы и остеопороз.

Как понять, что вашему организму не хватает витамина D freepik.com

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