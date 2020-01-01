Аспирин – одно из тех лекарств, которое знают все.

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На просторах интернета бытует разное мнение об аспирине. Одни говорят, что это лекарство может замедлить образование серьезных когнитивных нарушений, другие же считают, что аспирин может навредить здоровью. Врач высшей категории, кардиолог с многолетним стажем Анна Солощенко рассказала, что следует знать об аспирине.



Кардиолог отметила, что кардиологический аспирин используется в дозе 75- 100 мг

Точка приложения аспирина - атеросклеротическая бляшка. Бляшка состоит из жирового ядра и крышечки. Аспирин не дает крышке бляшки растрескаться и не дает тромбоцитам садиться на трещины и образовывать тромб. Тромб перекрывает просвет сосуда - инфаркт или инсульт.



Кардиолог рассказала, что следует знать об аспирине pinterest.com

Показания к аспирину- наличие атеросклеротических бляшек где либо. Самые распространенные места

в сосудах сердца ( ишемическая болезнь сердца, угроза инфаркта)

сосудах шеи ( угроза инсульта)

сосудах нижних конечностей (облитерирующий атеросклероз)

Аспирин принимается чаще всего после последнего приема пищи . Он может быть и в 17 00, не нужно специально кушать поздно вечером. Нельзя натощак - раздражает слизистую желудка.

Существуют аспирины в специальных оболочках, которые растворяются только в кишечнике. Они хороши для людей с гастритами, язвой желудка в анамнезе.

Есть аспирины кардиологические, в состав которых входят вещества, снижающие кислотность. Подобрать подходящий Вам поможет врач.

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Очень часто случаются ситуации, в которых аспирин и жизненно необходим ( после инфаркта или инсульта, после стентирования или АКШ, стенокардия), но и опасен для жизни ( язва, перенесенное желудочно- кишечное кровотечение). Решение в таких ситуациях может принять только грамотный врач. Он должен решить, что опаснее для пациента в данный момент - принимать или не принимать аспирин.



Кардиолог рассказала, что следует знать об аспирине pinterest.com

Но важно помнить, что мы живем в 21 веке, когда нет ничего сложного в том, чтобы вылечить проблему с желудочно - кишечным трактом. При проблемах с ЖКТ и приеме аспирина обязательно ФГДС, анализ крови на антитела к Helicobacter pylori (бактерии, которая вызывает язву, эрозии и тд). И консультация грамотного гастроэнтеролога. Чаще всего достаточно просто пройти курс лечения ( в том числе и антибиотики против хеликобактера), чтобы потом спокойно принимать аспирин под защитой препаратов ( пантопразол). Для профилактики после лечения неплохо - схема, когда Вы принимаете пантпразол 10 дней в месяц.

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Клопидогрель имеет похожее действие с аспирином. Просто действует на другие рецепторы в тромбоцитах. Иногда пациентам назначают и аспирин, и клопидогрель ( после инфаркта, после стентирования или шунтирования, при прединфарктных состояниях). Риск получить осложнение со стороны ЖКТ становится выше, поэтому всегда в этих случаях лучше профилактически пантпразол 10 дней каждого месяца. Лучше предупредить, чем лечить.

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