Узнайте, что советует медки в борьбе с насморком и заложенностью носа.

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Насморк — опасный синдром воспаления слизистой носа, многие сталкиваются с этой проблемой именно в зимний сезон.

Врачи назвали самые простые способы борьбы с насморком. Специалисты отмечают, что лечить ринит необходимо в любом случае, даже если отсутствуют другие симптомы простуды и температура.

Как избавиться от насморка - рекомендации врачей freepik.com

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Людям с жалобами на насморк следуют не пренебрегать постельным режимом. Если у вас нет возможности провести 1-2 в постели, то находясь в помещении, например, в офисе – старайтесь увлажнять и проветривать помещение. Такая процедура влияет на размножение бактерий и вирусов, для которых сухость и пыль является благоприятной средой.

Как избавиться от насморка - рекомендации врачей freepik.com

В период насморка, медики не рекомендуют пользоваться общественным транспортом. Для того, чтобы быстрее распрощаться с недугом – поласкайте нос раствором соли.

Кстати, ранее Ivona писала о 10 лучших народных средства при насморке и заложенности носа.

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