Какой продукт, благодаря своим полезным свойствам, может снизить риск появления рака .

Ученые назвали овощ, который нужно есть всем курильщикам freepik.com

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Как известно, курение приводит к серьезным заболеваниям и развитию рака.

Пагубная привычка наносит колоссальный вред легким.

Профессора из Университета Тафтса в США организовали исследование, где задействовали две тысячи женщин и мужчин.

Ученые назвали овощ, который нужно есть всем курильщикам freepik.com

Благодаря исследованиям ученые заявили, что цветная капуста и брокколи полезны для рациона курильщиков. Этот овощ сокращает количество генетических мутаций в организме на фоне курения.

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Американские исследователи отметили, что вещества в цветной капусте и брокколи на 40% уменьшают генетические мутации, снижают риск появления рака и распространения метастазов.

Эти овощи не смогут повлиять на восстановление легких, но затормозят патологические процессы. Так что, курильщики, обязательно включайте в свое меню этот популярный сезонный продукт. Ранее Ivona делилась рецептом вкусного супа из брокколи и мяты от Джейми Оливера.

Ученые назвали овощ, который нужно есть всем курильщикам freepik.com

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