Ученые назвали овощ, который нужно есть всем курильщикам
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Как известно, курение приводит к серьезным заболеваниям и развитию рака.
Пагубная привычка наносит колоссальный вред легким.
Профессора из Университета Тафтса в США организовали исследование, где задействовали две тысячи женщин и мужчин.
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Американские исследователи отметили, что вещества в цветной капусте и брокколи на 40% уменьшают генетические мутации, снижают риск появления рака и распространения метастазов.
Эти овощи не смогут повлиять на восстановление легких, но затормозят патологические процессы. Так что, курильщики, обязательно включайте в свое меню этот популярный сезонный продукт. Ранее Ivona делилась рецептом вкусного супа из брокколи и мяты от Джейми Оливера.
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