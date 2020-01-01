Как избежать инфаркта и инсульта: совет невролога
80 % преждевременных инфарктов и инсультов может быть предотвращено.
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В списке самых распространенных патологий сердечно-сосудистой системы инфаркт миокарда и инсульт занимают лидирующие позиции. Невролог Рузана Хатухова рассказала, как можно предотвратить инфаркт и инсульт.
Невролог отметила, что стресс, особенно длительный и хронический - один из главных провокаторов инсульта. При травмирующих ситуациях происходит скачок артериального давления и выброс гормона стресса (кортизола), что может стать причиной инсульта.
Но здорового человека довести до инсульта невозможно. Между стрессом и инсультом всегда есть “посредник“. Чаще всего это:
- артериальная гипертензия
- атеросклеротические бляшки на стенках сосудов( сужение просвета сосуда)
- мерцательная аритмия (при которой в предсердии формируются тромбы).
Чтобы острый стресс закончился инсультом, достаточно наличия одного из факторов. Если же сочетаются все три - инсульт может произойти и в спокойном состоянии.
Нулевого риска инсульта не существует. Он может возникнуть у любого человека. Однако 3 из 4 случаев инсульта можно предотвратить. Причём для этого не надо прилагать больших усилий.
Чтобы избежать инсульта и сохранить здоровые сосуды достаточно следовать некоторым правилам:
- Сохранять достаточную физическую активность.
- Нормализовать вес.
- Рационально питаться.
- Отказаться от вредных привычек(в случае с инсультом наиболее вредно курение)
- Контролировать артериальное давление, сердечный ритм, уровень холестерина и сахара в крови.
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