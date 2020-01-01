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Как избежать инфаркта и инсульта: совет невролога

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80 % преждевременных инфарктов и инсультов может быть предотвращено.
Как избежать инфаркта и инсульта: совет невролога
Как избежать инфаркта и инсульта: совет невролога
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В списке самых распространенных патологий сердечно-сосудистой системы инфаркт миокарда и инсульт занимают лидирующие позиции. Невролог Рузана Хатухова рассказала, как можно предотвратить инфаркт и инсульт.

Невролог отметила, что стресс, особенно длительный и хронический - один из главных провокаторов инсульта. При травмирующих ситуациях происходит скачок артериального давления и выброс гормона стресса (кортизола), что может стать причиной инсульта.

Но здорового человека довести до инсульта невозможно. Между стрессом и инсультом всегда есть “посредник“. Чаще всего это:

  • артериальная гипертензия
  • атеросклеротические бляшки на стенках сосудов( сужение просвета сосуда)
  • мерцательная аритмия (при которой в предсердии формируются тромбы).

Как избежать инфаркта и инсульта: совет невролога
Как избежать инфаркта и инсульта: совет невролога
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Чтобы острый стресс закончился инсультом, достаточно наличия одного из факторов. Если же сочетаются все три - инсульт может произойти и в спокойном состоянии. 

Нулевого риска инсульта не существует. Он может возникнуть у любого человека. Однако 3 из 4 случаев инсульта можно предотвратить. Причём для этого не надо прилагать больших усилий.

Чтобы избежать инсульта и сохранить здоровые сосуды достаточно следовать некоторым правилам:

  • Сохранять достаточную физическую активность.
  • Нормализовать вес.
  • Рационально питаться.
  • Отказаться от вредных привычек(в случае с инсультом наиболее вредно курение)
  • Контролировать артериальное давление, сердечный ритм, уровень холестерина и сахара в крови.

Ранее мы писали, как оказать первую помощь во время обморока. 

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Теги: инфаркт, инсульта, невролог
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