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Что делать, если отравился на Новый год: советы

Спецтема: Новый год 2021
Комментариев: 1
Узнайте, как помочь при отравлении и что нельзя категорически делать в данной ситуации .
Что делать, если отравился на Новый год: советы
Что делать, если отравился на Новый год: советы
freepik.com

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Встреча Нового года 2021 – это не только веселье, но и пышные застолья. Как правило, многие блюда остаются на следующий день и с большим аппетитом съедаются, но, с этим нужно быть предельно осторожным. Иначе отравления не избежать!

Если вы все-таки почувствовали недомогание:

ПЕРВЫЙ ЭТАП

  • Нужно выпить от 1 до 3 литров воды;
  • Не пейте воду из-под крана, наберите себе холодную кипяченную воду. Также же вы можете попробовать такой рецепт: 1 ст. л. соли или соды на литр воды. Этот раствор выпивайте небольшими глотками, а после надавите на корень языка. Таким способом вы вызовете рвотный рефлекс;
  • Когда желудок очиститься от токсинов, восстановите свой водный баланс. Подойдет минеральная вода. Вещества, содержащиеся в минералке, помогают в быстром восстановлении недостающих электролитов.

Что делать, если отравился на Новый год: советы
Что делать, если отравился на Новый год: советы
freepik.com

ВТОРОЙ ЭТАП

  • Найдите в своей аптечке сорбент. Он поможет вам в нейтрализации оставшихся токсинах в желудочно-кишечном тракте и остановит диарею. Кроме того, это средство славится от различных проблем ЖКТ — следствия праздничного застолья;
  • Чтобы придать себе силы – заварите крепкий чай. Напиток поднимет давление и улучшит тонус организма;
  • Чтобы нормализовать терморегуляцию – укройтесь теплым пледом и отдохните;
  • В случае, если ваше состояние не улучшается, обращайтесь к семейному врачу или в 103!

ЧТО КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

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Не рекомендуется употреблять теплую воду, потому что это может вызвать интоксикацию. Она всасывается в желудке, а вместе с ней и токсины от испорченного продукта. Все это тут же попадает в кровь и разносится дальше по организму.

Нельзя принимать душ при отравлении. Есть риск, что сосуды расширятся еще больше, и тогда не избежать проблем с сердцем.

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Теги: Новый год, отправление, первая помощь
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
вoombastik    29.12.2020, 01:37
Оценка:  0
вoombastik
Отравиться сейчас проще простого.Барыги под Новый год весь свой просроченый шлак пытаются втюхать.Про фальсификат же и речи быть не может.Его море.
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