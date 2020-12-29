Узнайте, как помочь при отравлении и что нельзя категорически делать в данной ситуации .

Что делать, если отравился на Новый год: советы freepik.com

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Встреча Нового года 2021 – это не только веселье, но и пышные застолья. Как правило, многие блюда остаются на следующий день и с большим аппетитом съедаются, но, с этим нужно быть предельно осторожным. Иначе отравления не избежать!

Если вы все-таки почувствовали недомогание:

ПЕРВЫЙ ЭТАП

Нужно выпить от 1 до 3 литров воды;

Не пейте воду из-под крана, наберите себе холодную кипяченную воду. Также же вы можете попробовать такой рецепт: 1 ст. л. соли или соды на литр воды. Этот раствор выпивайте небольшими глотками, а после надавите на корень языка. Таким способом вы вызовете рвотный рефлекс;

Когда желудок очиститься от токсинов, восстановите свой водный баланс. Подойдет минеральная вода. Вещества, содержащиеся в минералке, помогают в быстром восстановлении недостающих электролитов.

Что делать, если отравился на Новый год: советы freepik.com

ВТОРОЙ ЭТАП

Найдите в своей аптечке сорбент. Он поможет вам в нейтрализации оставшихся токсинах в желудочно-кишечном тракте и остановит диарею. Кроме того, это средство славится от различных проблем ЖКТ — следствия праздничного застолья;

Чтобы придать себе силы – заварите крепкий чай. Напиток поднимет давление и улучшит тонус организма;

Чтобы нормализовать терморегуляцию – укройтесь теплым пледом и отдохните;

В случае, если ваше состояние не улучшается, обращайтесь к семейному врачу или в 103!

ЧТО КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

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Не рекомендуется употреблять теплую воду, потому что это может вызвать интоксикацию. Она всасывается в желудке, а вместе с ней и токсины от испорченного продукта. Все это тут же попадает в кровь и разносится дальше по организму.

Нельзя принимать душ при отравлении. Есть риск, что сосуды расширятся еще больше, и тогда не избежать проблем с сердцем.

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