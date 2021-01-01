Ivona рассказывает о главных новогодних локациях столицы, а также, показывает, как выглядит праздничный маршрут по Киеву в связи с карантином .

Новогодняя столица в период карантина: где искать новогодние локации в Киеве 2021 https://www.facebook.com/FolkUkraine

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Напомним, что в Украине с 8 января официально вступит в силу локдаун, но, несмотря на карантинные ограничения, новогодние локации в Киеве будут открыты для жителей и гостей столицы.

Напомним, что транспорт будет ходить в период общенационального карантина. На что именно наложен запрет в локдаун и каким сферам запрещено функционировать, читайте в материале Ivona.

В декабре, в столице открылось несколько новогодних атмосферных локаций. О каждой рассказываем подробно.

Софийская площадь — главная елка страны 2021

Новогодняя столица в период карантина: где искать новогодние локации в Киеве 2021 https://www.facebook.com/FolkUkraine

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Традиционно, главная елка страны красуется на Софийской площади. Высота главной «лесной красавицы» - 31 метр. Елка оформлена в стилистике сказочного леса, она украшена шишками, желудями, белочками и грибочками, а также гирляндой из двух цветов: холодного белого и зеленого.

Арка Дружбы народов – новогодний мост-туннель 2021

Новогодняя столица в период карантина: где искать новогодние локации в Киеве 2021 https://www.facebook.com/FolkUkraine

Локация возле Арки Дружбы народов оформлена в стиле “Хрустальный дворец“.

20-метровая елка усеяна холодными тонами, а оформление Пешеходного моста и других дорожек, которые ведут к Арке — декорированы в тематике «хрустальной сказки».

Новогодняя столица в период карантина: где искать новогодние локации в Киеве 2021 https://www.facebook.com/FolkUkraine

Новогодняя Контрактовая площадь 2021

Новогодняя столица в период карантина: где искать новогодние локации в Киеве 2021 https://www.facebook.com/FolkUkraine

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В 2019 году площадь была украшена в стиле опошнянской керамики, а уже в этот раз тематикой стала петриковская роспись.

Высота елки на Контрактовой площади - 18 метров, на этой территории работает колесо обозрения и каток.

Новогодняя столица в период карантина: где искать новогодние локации в Киеве 2021 https://www.facebook.com/FolkUkraine

Новогодний маршрут в Киеве 2021:

Новогодняя столица в период карантина: где искать новогодние локации в Киеве 2021 фото из соцсетей

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