Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Новогодний стол 2021: какие алкогольные напитки нельзя смешивать

Спецтема: Новый год 2021
Комментариев: 0
Ivona рассказывает, какие алкогольные напитки нельзя смешивать и почему, а также, как правильно пить вино .
Новогодний стол 2021: какие алкогольные напитки нельзя смешивать
Новогодний стол 2021: какие алкогольные напитки нельзя смешивать
freepik.com

Читай также: Какие продукты уже можно покупать к новогоднему столу 2021: лайфхаки, как сэкономить

Новогодние праздники редко обходятся без алкогольных напитков. Хорошо, конечно, если человек выпьет всего пару фужеров шампанского. Только вот многие в праздничном кураже хмелеют и теряют бдительность и смешивают спиртное за столом, - чего категорически нельзя делать.

Эксперт питания и биотехнологии, фармацевт Анна Кошечкина считает, что вред здоровью наносит сочетание зернового спиртного с шампанским – такой «алкогольный рацион» способствует возникновению тяжелого похмелья и отравлению.  

В игристом вине, помимо этилового спирта, присутствуют и другие спирты ароматического и изомерного ряда. В сочетании с другим алкоголем их негативный эффект усиливается и может вызвать интоксикацию, - говорит эксперт.

Новогодний стол 2021: какие алкогольные напитки нельзя смешивать
Новогодний стол 2021: какие алкогольные напитки нельзя смешивать
freepik.com

Читай также: Кому можно и нельзя пить какао с молоком

А вот психиатр-нарколог Евгения Брюна предлагает для новогоднего стола выбрать белое сухое вино, которое нужно пить исключительно в умеренной дозе. К тому же, стоит обязательно выдерживать перерывы, а не поднимать тост за тостом.

Эксперт Анна Кошечкина еще дает совет, как правильно пить вино, если у вас на столе несколько видов благородного напитка.

Желательно делать переход от белого к красному, от сухого к сладкому, но не наоборот, - предостерегает специалист.

Кстати, недавно Ivona рассказывала, как правильно выбрать шампанское, и как вас обманывают в магазинах на покупках к новогоднему столу.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Новый год, праздничный стол, алкоголь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь