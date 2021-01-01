Новогодний стол 2021: какие алкогольные напитки нельзя смешивать
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Новогодние праздники редко обходятся без алкогольных напитков. Хорошо, конечно, если человек выпьет всего пару фужеров шампанского. Только вот многие в праздничном кураже хмелеют и теряют бдительность и смешивают спиртное за столом, - чего категорически нельзя делать.
Эксперт питания и биотехнологии, фармацевт Анна Кошечкина считает, что вред здоровью наносит сочетание зернового спиртного с шампанским – такой «алкогольный рацион» способствует возникновению тяжелого похмелья и отравлению.
В игристом вине, помимо этилового спирта, присутствуют и другие спирты ароматического и изомерного ряда. В сочетании с другим алкоголем их негативный эффект усиливается и может вызвать интоксикацию, - говорит эксперт.
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А вот психиатр-нарколог Евгения Брюна предлагает для новогоднего стола выбрать белое сухое вино, которое нужно пить исключительно в умеренной дозе. К тому же, стоит обязательно выдерживать перерывы, а не поднимать тост за тостом.
Эксперт Анна Кошечкина еще дает совет, как правильно пить вино, если у вас на столе несколько видов благородного напитка.
Желательно делать переход от белого к красному, от сухого к сладкому, но не наоборот, - предостерегает специалист.
Кстати, недавно Ivona рассказывала, как правильно выбрать шампанское, и как вас обманывают в магазинах на покупках к новогоднему столу.
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