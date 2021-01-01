Известный астролог Павел Глоба выделил три знака Зодиака, которые находятся под защитой Высших сил и смогут бороться с вирусным заболеванием .

Рак

Раки обладают хорошим здоровьем. Они любят включать в свой рацион овощи и фрукты, а это благоприятно влияет на иммунную систему. Данный представитель созвездия имеет довольно хороший запас сил, что положительно влияет на их здоровый образ жизни. Если и дальше люди этого знака Зодиака будут заниматься спортом, и не забывать о правильном питании, то это им поможет не заразиться коронавирусом.

Козерог

Названы три знака Зодиака, которым не страшен коронавирус freepik.com

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Считается, что те, кто родился под данным созвездием, очень осторожные. Они предельно ответственные, а также соблюдают режим правильного питания. Даже если и заразились, будут всячески стараться предотвратить опасность, которая пришла в их дом. Крепкое здоровье Козерогов снижает риск повторного заражения COVID-19.

Стрелец

Названы три знака Зодиака, которым не страшен коронавирус freepik.com

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Стоит отметить, что у Стрельцов хороший иммунитет и крепкая нервная система. Следовательно, они могут избежать неприятностей, связанных с коронавирусом. Многие представители данного знака Зодиака умеют не поддаваться всеобщей панике. Стрельцы довольно везучие, в их характере есть решительность и уверенность в себе.

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