Медик рассказывает, как безопасно провести новогоднюю ночь и предстоящие праздничные выходные .

Как лучше встретить Новый год в пандемию коронавируса: рекомендации врача freepik.com

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Врач Наталья Шиндряева считает, чтобы человеку снизить риск подхватить коронавирусную инфекцию лучше остаться на новогодние праздники в своей квартире в кругу домочадцев. Врач советует не приглашать домой гостей.

Не нужно приглашать дальних родственников и друзей. Даже если это выезд за город — на дачу, в коттедж, то только с узким кругом людей, с которыми вы постоянно общаетесь, — делится своим мнением специалист.

Новый 2021 год врач Наталья Шиндряева рекомендует встретить в нелюдных местах, а последующее выходные дни провести дома, насладиться сном и восстановить режим питания. Также она предлагает отказаться от пассивного отдыха, и выбраться на открытый воздух, например, сходить на ближайший каток.

Кстати, недавно Ivona рассказывала о 4 способах провести Новый год спортивно, а также, как вас обманывают в магазинах на покупках к новогоднему столу.

Как лучше встретить Новый год в пандемию коронавируса: рекомендации врача freepik.com

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