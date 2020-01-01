Ученые из Канады выяснили, кто сложнее переносит самоизоляцию в связи с коронавирусом .

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Уходящий 2020 год всем запомнится карантинными ограничениями. Пандемия внесла в жизнь людей вынужденную самоизоляцию.

Профессора из университета Калгари в Канаде провели исследования, где определили, что женщины страдают из-за самоизоляции больше, чем мужчины.

Стало известно, кто сложнее переносит самоизоляцию freepik.com

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Для того, чтобы это выяснить, ученые задействовали в исследовании 113 мужчин и 459 женщин. Средний возраст участников составил 30 лет.

Канадские ученые проводили анализ в разгар первой волны коронавируса – с мая по июнь текущего года.

Стало известно, кто сложнее переносит самоизоляцию freepik.com

Окончательная статистика показала следующее: 66% исследуемых в дни вынужденной изоляции жаловались на плохой сон, а с бессонницей столкнулись 39% респондентов. Симптомы бессонницы, тревожности и беспокойства в основном наблюдались у представительниц прекрасного пола.

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