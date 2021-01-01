Ivona рассказывает о научном исследовании американцев, которое определило самый доступный способ, как избежать развития сердечной недостаточности.

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Издание Circulation опубликовало данные опытов специалистов из США.

Профессора Тулейнского университета проведя ряд исследований и пришли к следующему выводу: чем больше сон человека соответствует критерию «здоровый», тем выше шансы избежать появления сердечной недостаточности, одной из ключевых причин инфарктов и инсультов.

Сон считается здоровым при соблюдении пяти условий – это ранний хронотип (раннее засыпание и пробуждение), сон в течение 7-8 часов в сутки, отсутствие храпа, бессонницы, а также повышенной сонливости в течение дня, - прокомментировали научные сотрудники.

Назван простой способ, как избежать сердечной недостаточности freepik.com

В опытах было использованы анкеты более 400 тысяч мужчин и женщин возрастом 37 лет – 73 года, которые наблюдались на протяжении десять лет. Из такого массового числа пациентов – с сердечной недостаточностью столкнулось 5221 человека.

Назван простой способ, как избежать сердечной недостаточности freepik.com

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Результат обширного изучения анализа определил, что у людей с хорошим сном, риск сердечной недостаточности был самым низким – причем, независимо, были ли у них заболевания связанные с диабетом, гипертонией или приемом лекарств.

Ранний хронотип может снизить вероятность сердечной недостаточности на 8%. 7-8 часовой сон – на 12%. Отсутствие частой бессонницы – на 17%, а дневной сонливости – на 34%, - заявили представители Тулейнского университета.

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