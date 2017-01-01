Узнайте, из-за чего могут возникнуть жалобы на урчание в животе, и что по этому поводу говорят медики .

На какие болезни может указывать урчание в животе freepik.com

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Гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин считает, что урчание в животе может указывать на наличие разных болезней, которые поражают пищеварительную систему.

Если человек сталкивается с редкими эпизодами урчания в животе, то скорее всего это физиологическая норма – реакция желудка на голод. Другое дело, когда участившееся урчание, либо его проявление на протяжении длительного времени, либо урчание с громким звуком, которого не наблюдалось раньше, – это тревожный сигнал. В таких случаях нужно обязательно обращаться к врачу за консультацией.

На какие болезни может указывать урчание в животе freepik.com

Доктор Марат Зиннатуллин говорит, что эта жалоба может указывать на заболевания желудочно-кишечного тракта:

Если в животе урчит постоянно и громко, то стоит поговорить с врачом об исследовании ЖКТ на предмет заболеваний, таких как гастрит, язвенная болезнь, холецистит, панкреатит, энтерит.

Урчание может быть, как после приема пищи, так по ночам. В этих случаях также нужно записаться на прием к специалисту. Берегите себя!

На какие болезни может указывать урчание в животе freepik.com

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