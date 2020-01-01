Ivona рассказывает о новых правилах посещения Турции в период пандемии .

Из-за COVID-19 Турция теперь в «красном» списке: что это значит для украинских туристов https://www.instagram.com/istanbull.hayali/

Читай также: Как не поссориться с мужем при выборе места для отпуска – советы психолога

Министерство здравоохранения Украины предупреждает туристов, что Турция теперь входит в “красный“ список.

Это связано со статистикой количества заболевших коронавирусной инфекцией в курортной стране, отметка уже превысила украинские показатели. Правда, к сожалению, список пополнился не только Турцией, в “красною зону“ добавились следующие страны: Дания, Словакия, Армения, Латвия, Эстония, Италия и Босния и Герцеговина.

Из-за COVID-19 Турция теперь в «красном» списке: что это значит для украинских туристов https://www.instagram.com/istanbull.hayali/

Читай также: Как выглядит самая большая елка в мире и крупнейший пряничный город

На 20 декабря в списке «красных зон» находится 47 стран. На 1 месте – Сербия, а Турция – на 26-м месте.

Кстати, на данный момент остались еще страны из «зеленых зон. Например, можно спланировать зимний отпуск в Египте, Танзании, Доминиканской республике, Мальдивах, Бразилии, Мексике, Омане. Туроператоры также предлагают туристические туры в Узбекистан и Казахстан.

Из-за COVID-19 Турция теперь в «красном» списке: что это значит для украинских туристов https://www.instagram.com/istanbull.hayali/

Если вы-таки решились посетить Турцию, то вы должны знать, что по возвращению из этой солнечной страны в аэропорту в Украине вам нужно загрузить приложение «Дій вдома» для двухнедельной самоизоляции. Но, есть и более альтернативный вариант: сдать ПЦР-тест на COVID-19 в течение 24 часов после прилета.

Напомним, что ранее Ivona рассказывала о локдауне в Польше: какие ограничения будут действовать в стране и как долго там продлится общенациональный карантин.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.