Узнайте, от чего зависит длительность выделения коронавирусной инфекции .

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По мнению инфекциониста Владимира Чуланова, человек, который болел коронавирусом, может заражать других в течение 10, а в отдельных случаях - в течение 20 дней после появления первых симптомов заболевания.

Профессор считает, что на выделение вируса влияет форма тяжести заболевания. Исследования показали следующее: если заболевший перенес вирус в легкой или в средней форме, то вирус выделяется не более 10 дней. В данном случае отчет нужно вести с момента самых первых симптомов COVID-19.

Сколько дней заразен больной коронавирусом freepik.com

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Если же человек перенес более тяжелую форму коронавируса - период заразности увеличивается вдвое. Следовательно - 20 дней.

Кроме этого, инфекционист Владимира Чуланов заявил, если тест показывает положительный результат до 2 месяцев – это не означает, что болеющий инфекционно опасный. По словам ученого, исследования фиксируют следы или обломки вируса, но заразиться в этом случае от человека уже нельзя.

Сколько дней заразен больной коронавирусом freepik.com

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