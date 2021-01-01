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Это уже точно: 4 бесполезных способа профилактики COVID-19

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Узнайте, какие средства профилактики коронавируса не работают .
Это уже точно: 4 бесполезных способа профилактики COVID-19
Это уже точно: 4 бесполезных способа профилактики COVID-19
freepik.com
  • Защитный щиток для лица

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Журнал Physics of Fluids опубликовал итоги исследования японских ученых из университета Фукуоки, где определили: защищает ли лицевой щеток от коронавирусной инфекции.

При чихании образуется аэрозоль из слюны и вирусных частиц, и движется он не линейно, а в виде вихря. Опыт показал, что частицы вируса смогли преодолеть метровое расстояние менее чем за секунду и попали за верхний и нижний края щитка. Человек делает вдох — и инфекция попадет в организм. Получается, что модель щитка еще нужно усовершенствовать. 

  • Японские бейджи от вируса

Это уже точно: 4 бесполезных способа профилактики COVID-19
Это уже точно: 4 бесполезных способа профилактики COVID-19
фото из соцсетей

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Стоит отметить, что бейджи-блокаторы появились в Японии еще до пандемии. В основном их покупали родители для своих малышей, чтобы те ходили с ними в детский сад. Считается, что такой бейдж может защитить от вирусов. С приходом COVID-19 их популярность выросла в разы, при чем уже по всему миру.  «Продукт разлагает и окисляет зародыши белка, источники неприятного запаха», — указано в описании бейджев. Но инфекционист Елена Малинникова считает, что еще нужно доказать их эффективность с помощью специалистов в области химии, органики и биологии.

  • Тканевые маски, у которых лишь один слой  

Это уже точно: 4 бесполезных способа профилактики COVID-19
Это уже точно: 4 бесполезных способа профилактики COVID-19
pinterest.com

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Тканевая маска не является медицинским товаром, следовательно, никто не изучал это народное средство защиты. Всемирная организация здравоохранения советует изготовлять маску не однослойную, а минимум из трех слоев: внутренний слой выполняет функцию впитывания влаги, наружный слой должен быть плотным и пропускать как можно меньше капель, у среднего слоя задача такая же как у первого или второго. Кстати, ранее Ivona рассказывала, как правильно носить маску зимой.

  • Обработка покупок и посылок

Это уже точно: 4 бесполезных способа профилактики COVID-19
Это уже точно: 4 бесполезных способа профилактики COVID-19
freepik.com

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Когда только мир узнал о пандемии, рекомендовалось мыть и обрабатывать спиртом покупки и посылки. Многие это, конечно, выполняли так как боялись заразиться коронавирусом. Но недавно представили американского Управления по вопросам контроля за продуктами и лекарствами заявили, что до осени 2020 года не был зарегистрирован ни один случай заражения COVID-19 после контактов с упаковками из супермаркетов или посылок с почты. Заразиться таким способом маловероятно. 

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Теги: коронавирус, covid 19
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Источник: Ivonа bigmir)net

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