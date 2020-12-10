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Вы удивитесь, когда узнаете, кто первый в мире вакцинировался от COVID-19

Комментариев: 6
Жительнице Северной Ирландии первой в мире сделали прививку от коронавируса. В Сети набирает популярности ролик, где запечатлен момент введения вакцины .
Вы удивитесь, когда узнаете, кто первый в мире вакцинировался от COVID-19
Вы удивитесь, когда узнаете, кто первый в мире вакцинировался от COVID-19
freepik.com

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С начала пандемии, все люди на планете мечтали о главном, чтобы скорее ученые сделали вакцину от коронавируса. Великобритания не только первой выпустила вакцину от COVID-19, но уже и начала массовую вакцинацию населения.

На данный момент прививку делают основной группе риска: пожилым людям и медикам.

Вы удивитесь, когда узнаете, кто первый в мире вакцинировался от COVID-19
Вы удивитесь, когда узнаете, кто первый в мире вакцинировался от COVID-19
freepik.com

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Первой вакцинированным от коронавируса человеком стала 90-летняя жительница города Эннискиллен в Северной Ирландии Маргарет Кинан.

Правда, женщине предстоит еще один укол через 21 день. Только после этого вакцинация будет считаться окончательно завершенной.

Для меня большая честь стать первой вакцинированной, это лучший подарок на день рождения из всех возможных. Я наконец смогу провести время со своей семьей и друзьями в новом году после того, как большую часть этого года провела в одиночестве. Не бойтесь вакцины, если я смогла уколоть ее в свои 90 лет, то и вы сможете, - заявила пожилая мадам.  

Отметим, что этот прецедент - первый в мире случай введения вакцины после клинических исследований.

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Теги: COVID-19, коронавирус
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (6)
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hedgehog57    10.12.2020, 09:41
Оценка:  0
hedgehog57
Fucking shit! The biggest Mexican shit in the World! Russians sucking!
bimba08    10.12.2020, 10:17
Оценка:  +21
bimba08
Russians always suck.
гость  (аноним)  10.12.2020, 09:02
Оценка:  0
гость
Это как анекдот про радио: Маркони собрав первый радиотелеграф строчит:Мы первые вышли в эфир! На что с удивлением получает ответ на свой аппарат- давно вас ждем.С уважением Попов,г.Санкт-Петербург
hedgehog57    10.12.2020, 09:50
Оценка:  0
hedgehog57
Russians are sucking!
гость  (аноним)  10.12.2020, 09:02
Оценка:  0
гость
Ржу-нимагу А все тестовые группы по всем вакцинам 1,2 и 3 этапа не человеки? И кстати ни британская ни американская вакцины еще не одобрены и не получили регистрацию в ВОЗ.А насчет первенства - то русские уже неделю планово колют.
hedgehog57    10.12.2020, 09:50
Оценка:  0
hedgehog57
Russsians are sucking!
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