Узнайте, как можно навредить организму, если использовать повторно тару .

Можно ли повторно использовать пластиковую бутылку для хранения воды freepik.com

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Многие люди не спешат выбрасывать в урну пустую бутылку из-под газировки или лимонада, а оставляют ее для дальнейшего использования.

Вот только этого категорически не стоит делать. Рассказываем почему.

Ученые из Канады провели подробный анализ пластиковых бутылок, которые были неоднократно использованы.

Можно ли повторно использовать пластиковую бутылку для хранения воды freepik.com

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Исследователи выяснили к чему приводит неоднократное использование тары. Так, оказывается, что на стенках пластиковых бутылок могут появится микротрещины, невидимые человеческому глазу. В таких микротрещинах могут находить себе убежище различные микроорганизмы и бактерии.

Пластиковую бутылку не рекомендуется ополаскивать, потому что есть риск инфицировать организм и вызвать отравление. Кроме того, это может спровоцировать расстройство работы ЖКТ.

Можно ли повторно использовать пластиковую бутылку для хранения воды freepik.com

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В рамках опыта было задействовано более 70 пластиковых бутылок, после их опорожнения. Ученые выявили нановирусы, опасные бактерии. Согласно заключению исследователей, такое количество бактерий превышает отметку безопасной нормы.

Канадские профессора отметили, что активному росту бактерий способствует нахождение пластиковых бутылок в помещениях с плюсовой температурой. Так что старайтесь не использовать повторно пластиковые бутылки, сейчас в супермаркетах можно приобрести пустую тару для хранения какой-либо жидкости. Ваше здоровье в ваших руках!

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