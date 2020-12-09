В Украине официально ввели локдаун с 8 по 24 января 2021 года. Рассказываем, какие сферы будут функционировать, и кому запрещено работать.

Локдаун в январе 2021: что будет работать, и что попадает под запрет freepik.com

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Сегодня, 9 декабря, стало известно, что на следующий день после Рождества Христова – 8 января 2021 года в Украине обвялен локдаун.

Официально запрещено: работать ресторанам, барам и кафе, кроме доставки и заказов на вынос; работать кинотеатрам, театрами и другим культурным учреждениями. Также будут закрыты непродовольственные магазины; спортивные комплексы, фитнес-центры и бассейны.

Локдаун в январе 2021: что будет работать, и что попадает под запрет freepik.com

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Торгово-развлекательным центрам разрешено торговать только определенными группами товаров: продукты питания, лекарств, ветпрепараты, бытовая химия и средства личной гигиены.

В этот период должны быть закрыты образовательные учреждения, кроме детсадов.

Спортивные, культурные, рекламные, развлекательные и социальные мероприятия запрещены.

Локдаун в январе 2021: что будет работать, и что попадает под запрет freepik.com

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Что будет работать в период с 8 по 24 января 2021 года:

Общественный транспорт, но с ограничением по количеству мест в салоне – только сидячие места; продуктовые магазины, аптеки, банки, отели, заправки.

Салоны красоты и парикмахерские будут работать по предварительной записи. Не закроются и почтовые отделения, график работы без изменения.

Локдаун в январе 2021: что будет работать, и что попадает под запрет freepik.com

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