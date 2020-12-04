Врач-инфекционист Евгений Дубровский рассказал, почему люди относятся к гриппу намного спокойнее, чем к коронавирусу.

В чем отличие сезонного гриппа и коронавируса freepik.com

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Каждый год с приходом зимнего сезона многие сталкиваются с гриппом и простудными заболеваниями.

Врач-инфекционист Евгений Дубровский в эфире телеканала “Украина 24“ рассказал, как традиционно у большинства людей протекает грипп и почему человеку остается дома в первые дни.

Грипп протекает более ярко, более тяжело. Меньше заражения гриппом, потому что, когда температура 40 первые 2-5 дней, человеку не хочется никуда идти. Но при гриппе были осложнения, и даже похожие, - поделился Дубровский.

В чем отличие сезонного гриппа и коронавируса freepik.com

Медик также прокомментировал вопрос: меньше ли смертность при гриппе, чем при коронавирусе.

Я не могу сказать. Мы когда-нибудь изучали грипп в таком ракурсе? Кто-нибудь когда-нибудь делал анализ антител на грипп? Сколько раз за жизнь мы болели гриппом, кто-нибудь делал КТ на грипп?.

В чем отличие сезонного гриппа и коронавируса freepik.com

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Кроме этого, инфекционист поделился своим мнением – почему люди относятся к гриппу намного спокойнее, чем к коронавирусу.

С одной стороны, здесь большую роль сыграла паника. Особенно Италия поставила на колени весь мир, потому что-то, что там творилось… По массе причин там совпала масса факторов – мир вздрогнул от ужаса. Если у нас была летняя смертность всего 2,2 %, то в Италии была 16%. А второе – масштаб заражения. Такого в мире еще не видели, чтобы так массово заражалось население, - рассказал Евгений Дубровский.

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В чем отличие сезонного гриппа и коронавируса freepik.com

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