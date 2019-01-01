Почему нельзя носить бюстгальтер постоянно

Узнайте, что советуют медики для снижения риска рака молочной железы .

Читай также: Польза чечевицы для женского здоровья

Ученые определили, что 90 % женщин независимо от размера груди носят бюстгальтеры.

Также различные исследования показали следующую статистику: дамы, носящие лифчик 24 часа в сутки, рискуют заболеть раком молочной железы в 113 раз чаще, чем те, которые носят его в течение 12 часов.

А вот те, кто и вовсе отказался от этого нижнего белья застрахованы в 21 раз больше от всех остальных.

freepik.com

Читай также: Можно ли есть перед сном - мнение экспертов

Главная причина, которая может навредить женскому здоровью, связана с тем, что девушки выбирают бюстгальтеры не по своему размеру, а также не берут во внимание дискомфорт, ощущаемый при носке.

Если ваш лифчик вам тесноват, откажитесь от него, иначе будете ощущать сильное давление на грудь, тем самым нарушите нормальное кровообращение в молочной железе, препятствуя оттоку лимфы. К чему это может привести: мастопатии, кистозам и опухолям.





freepik.com

Есть популярный миф, что для предотвращения обвисания груди нужно обязательно носить бюстгальтер. Только вот на сегодняшний день, ученые так и не нашли связь между ношением лифчика и деформацией груди. Кстати, ранее Ivona рассказывала,

Безусловно, без лифчика не обойтись, особенно обладательницам пышных форм.

freepik.com

Читай также: Самая полезная рыба для женского здоровья

Медики, чтобы снизить риск рака молочной железы, советуют следующее: отказаться от тесных бюстгальтеров и не спать в лифчике, а также не вестись на модели пуш-ап, выбирать нижнее белье нужно только из натуральных тканей.

Кроме того, не стоит выбирать для своего повседневного гардероба бюстгальтеры без бретелей, потому что они оказывают огромное давление на лимфатические узлы.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.