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Почему нельзя носить бюстгальтер постоянно

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Узнайте, что советуют медики для снижения риска рака молочной железы .
Почему нельзя носить бюстгальтер постоянно
freepik.com

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Ученые определили, что 90 % женщин независимо от размера груди носят бюстгальтеры.

Также различные исследования показали следующую статистику: дамы, носящие лифчик 24 часа в сутки, рискуют заболеть раком молочной железы в 113 раз чаще, чем те, которые носят его в течение 12 часов.

А вот те, кто и вовсе отказался от этого нижнего белья застрахованы в 21 раз больше от всех остальных.

freepik.com

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Главная причина, которая может навредить женскому здоровью, связана с тем, что девушки выбирают бюстгальтеры не по своему размеру, а также не берут во внимание дискомфорт, ощущаемый при носке.

Если ваш лифчик вам тесноват, откажитесь от него, иначе будете ощущать сильное давление на грудь, тем самым нарушите нормальное кровообращение в молочной железе, препятствуя оттоку лимфы. К чему это может привести: мастопатии, кистозам и опухолям.

freepik.com
Есть популярный миф, что для предотвращения обвисания груди нужно обязательно носить бюстгальтер. Только вот на сегодняшний день, ученые так и не нашли связь между ношением лифчика и деформацией груди. Кстати, ранее Ivona рассказывала, какие продукты отвечают за красоту груди.

Безусловно, без лифчика не обойтись, особенно обладательницам пышных форм.

freepik.com

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Медики, чтобы снизить риск рака молочной железы, советуют следующее: отказаться от тесных бюстгальтеров и не спать в лифчике, а также не вестись на модели пуш-ап, выбирать нижнее белье нужно только из натуральных тканей.

Кроме того, не стоит выбирать для своего повседневного гардероба бюстгальтеры без бретелей, потому что они оказывают огромное давление на лимфатические узлы.

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Теги: рак молочной железы, бюстгальтер
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Источник: Ivonа bigmir)net

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