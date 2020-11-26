Самая полезная рыба для женского здоровья
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Многие медики считают, что состояния здоровья ухудшается из-за неправильного питания и температурного режима, неправильной физической нагрузки и нервных расстройств.
Рацион каждого человека должен включить минералы, витамины и прочие полезные вещества.
Среди полезных рыб можно выделить:
Палтус атлантический. Мясо этой рыбы обладает приятными вкусовыми качествами. Кроме этого, масло печени палтуса богато витаминами А и Д.
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Скумбрия. Для женского организма особую ценность представляет атлантическая скумбрия. Присутствие витамина D, делают ее полезным для женщин в период менопаузы и после. Организм девушки в постменопаузный период испытывает дефицит в витамине D и способен потерять костную массу, кости подвергаются риску переломов, наблюдается общая слабость.
Семга, или лосось атлантический. Интересный факт: лососевые большую часть жизни проводит в море, но на нерест они выходят в пресную воду. Полезен лосось для улучшения общего кровообращения. В семге есть витамин В6, который предупреждает появление гинекологических заболеваний, которые вызваны патологиями органов (неинфекционные или бактериальные).
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