Кому стоит отказаться от употребления чеснока
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Чеснок полезен в сыром виде, а также в качестве полезной и вкусной добавки к блюдам, особенно, приготовленных в духовой печи.
Как и любой продукт, если употреблять его в неограниченных количествах, может серьезно навредить организму человека.
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В употреблении чеснока надо соблюдать меру! Нельзя есть чеснок на голодный желудок, это может вызвать спазм и изжогу. Кроме того, острые плоды совершенно противопоказаны для рациона людям, которым скоро сделают операции - он влияет на свертываемость крови.
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От чеснока должны отказаться все те, у кого есть заболевания поджелудочной железы и желчно-каменной болезни, проблемы с печенью и ожирением. Если у человека эпилепсия, то есть риск, что чеснок может спровоцировать приступ.
Кстати, Ivona рассказывала, что чеснок входит в список продуктов, очищающих сосуды лучше таблеток.
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