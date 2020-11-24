Что нужно брать в бассейн девушке
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Собираясь в бассейн, особенно в первый раз, не полагайтесь на собственную память, а напишите лучше список вещей, чтобы ничего не забыть.
Для похода в оздоровительный центр возьмите спортивную сумку, кстати, перечень необходимого всегда можно хранить в боковом кармашке: так вы точно ничего не забудете, собираясь на тренировку.
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При каких заболеваниях вас не допустят в бассейн: обострение хронических заболеваний; кожных и глазных заболеваний, открытых ран; болезни сердечно-сосудистой системы, стенокардии, аритмии; злокачественных новообразований.
Что нужно взять с собой в бассейн девушке, итак: купальник (не берите сильно вызывающие и со всевозможными стразами, такие варианты больше подходят для пляжа), шапочку для плавания (бывают текстильные и тканевые), очки, гигиенические принадлежности, сменную обувь, полотенце, крем или лосьон для кожи, фен и белье.
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