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Определяем вид фитнеса по вашему темпераменту

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Ivona расскажет, какие занятия спортом вам подходят согласно вашему темпераменту .
Определяем вид фитнеса по вашему темпераменту
Определяем вид фитнеса по вашему темпераменту

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Здоровой образ жизни сейчас набирает большую популярность. Вместе с этим выросло количество различных спортивных направлений и фитнесс-программ

Если вы решили тоже заняться спортом, вам надо определиться, какой же вид фитнеса будет вам по душе. 

При выборе, нужно отталкиваться от следующих критериев: состояние вашего здоровья, противопоказания, ваша цель, например, похудеть или поддержать здоровье, а также обратить внимание на свой темперамент. 

Определяем вид фитнеса по вашему темпераменту
Определяем вид фитнеса по вашему темпераменту
Существует четыре типа темперамента: сангвиник, холерик, флегматик и меланхолик. Кому-то ближе спокойствие, а кто-то любит поактивничать. Определяйтесь, что вам ближе.  

  • Сангвиники

Этому типу темперамента присуща жизнерадостность, веселье, общительность. Они добиваются успеха и лидерства, нацелены на результат. Таким активным людям подойдет формат групповых и динамичных тренировок – аэробика, зумба (танцевальный вид фитнеса).

  • Холерики

Холерики – энергичные, активные, настойчивые люди. Они, как правило, быстро взрываются и воспаляют. Такому типу характера ближе динамичные танцы, аэробика, командные виды спорта, теннис, горные лыжи, сноубординг. Темпераментным людям рекомендуются йога, стретчинг, пилатес.

Определяем вид фитнеса по вашему темпераменту
Определяем вид фитнеса по вашему темпераменту
freepik.com

  • Флегматики

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Флегматики спокойные, устойчивые люди. Таким представителям характера лучше остановится на неторопливых и спокойных видах спорта, это могут быть, силовые тренировки с расписанной и четкой программой. Флегматиков может заинтересовать пилатес, дыхательная гимнастика, стретчинг, йога и плавание.  

  • Меланхолики

Самый пессимистичный тип характера. Меланхолики ранимы, любые негативные внешние воздействия могут вызвать у них страдание. Им не нужно ни с кем соревноваться, поэтому – индивидуальные тренировки лучшее решение для занятия спортом. Также меланхоликам подойдет бодифлекс, боди-балет, калланетика, плавание, неспешные танцы или просто занятия в фитнес-зале.

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Теги: типы характера, сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик
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Источник: Ivonа bigmir)net

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