Ivona расскажет, какие занятия спортом вам подходят согласно вашему темпераменту .

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Здоровой образ жизни сейчас набирает большую популярность. Вместе с этим выросло количество различных спортивных направлений и фитнесс-программ.

Если вы решили тоже заняться спортом, вам надо определиться, какой же вид фитнеса будет вам по душе.

При выборе, нужно отталкиваться от следующих критериев: состояние вашего здоровья, противопоказания, ваша цель, например, похудеть или поддержать здоровье, а также обратить внимание на свой темперамент.

Определяем вид фитнеса по вашему темпераменту

Сангвиники

Существует четыре типа темперамента: сангвиник, холерик, флегматик и меланхолик. Кому-то ближе спокойствие, а кто-то любит поактивничать. Определяйтесь, что вам ближе.

Этому типу темперамента присуща жизнерадостность, веселье, общительность. Они добиваются успеха и лидерства, нацелены на результат. Таким активным людям подойдет формат групповых и динамичных тренировок – аэробика, зумба (танцевальный вид фитнеса).

Холерики

Холерики – энергичные, активные, настойчивые люди. Они, как правило, быстро взрываются и воспаляют. Такому типу характера ближе динамичные танцы, аэробика, командные виды спорта, теннис, горные лыжи, сноубординг. Темпераментным людям рекомендуются йога, стретчинг, пилатес.

Определяем вид фитнеса по вашему темпераменту freepik.com

Флегматики

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Флегматики спокойные, устойчивые люди. Таким представителям характера лучше остановится на неторопливых и спокойных видах спорта, это могут быть, силовые тренировки с расписанной и четкой программой. Флегматиков может заинтересовать пилатес, дыхательная гимнастика, стретчинг, йога и плавание.

Меланхолики

Самый пессимистичный тип характера. Меланхолики ранимы, любые негативные внешние воздействия могут вызвать у них страдание. Им не нужно ни с кем соревноваться, поэтому – индивидуальные тренировки лучшее решение для занятия спортом. Также меланхоликам подойдет бодифлекс, боди-балет, калланетика, плавание, неспешные танцы или просто занятия в фитнес-зале.

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